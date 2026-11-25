El sábado 21 de noviembre, en la ciudad de Lobos, se disputaron los partidos finales del Torneo Clausura de la Federación de Hockey de la Cuenca del Salado. Una jornada que contó con ocho encuentros en los que se definieron los terceros y cuartos puestos, además de los subcampeonatos y campeonatos de cada categoría.

Temprano por la mañana, a las 7:30, las representantes de General Belgrano de la categoría 7.ª se midieron ante su par de San Miguel de Las Heras. En un gran desempeño y con una clara superioridad a lo largo de todo el encuentro, las belgranenses pudieron desplegar su juego y terminaron consiguiendo el tercer puesto del torneo. Se trata de una categoría en formación, pero que demuestra una gran actitud y capacidad para sobreponerse a las adversidades. Luego de la caída sufrida la semana pasada como local, supieron reponerse y coronaron su participación con un merecido reconocimiento.

La 6.ª del Club Belgrano disputó su encuentro cerca del mediodía, cuando el sol reinaba en lo más alto. En un duelo muy parejo y disputado, las «Patricias» se pusieron en ventaja mediante un córner corto. Sin embargo, las jugadoras del Club Atlético Roque Pérez no tardaron en igualar el marcador y luego pasar al frente, utilizando el mismo recurso.

Sobre el final del tercer cuarto llegó el empate para las belgranenses, aunque la igualdad duró poco, ya que Roque Pérez volvió a convertir y estableció el 3-2 a su favor. Mediando el último cuarto, el Club Belgrano consiguió el tanto que sellaría el resultado definitivo y llevaría la definición a los penales australianos.

En esa instancia, el Club Atlético Roque Pérez fue más efectivo y se quedó con el título de campeón. No obstante, las representantes de Belgrano no solo obtuvieron el subcampeonato, sino que también consiguieron dos reconocimientos individuales: Lola Izurrieta se quedó con el premio a la goleadora del torneo y Belén Romieu recibió la distinción a la valla menos vencida.

La categoría Intermedia jugó su final durante la tarde. Las belgranenses se enfrentaron nuevamente a Atlético Roque Pérez, esta vez en busca del primer puesto. El encuentro comenzó muy parejo, con un entretenido ida y vuelta entre ambos equipos, hasta que, sobre el cierre del primer cuarto, la paridad se rompió a favor de las jugadoras de Roque Pérez, quienes aprovecharon un córner corto para ponerse en ventaja.

La diferencia se ampliaría recién al comienzo del tercer cuarto, cuando llegó el segundo tanto del conjunto rival. Las chicas del Club Belgrano buscaron descontar rápidamente para mantener vivas las posibilidades de empatar y seguir soñando con el campeonato. Sin embargo, el descuento llegaría cuando el partido estaba llegando a su fin.

De esta manera, el encuentro terminó 2-1 a favor de Roque Pérez y Belgrano se quedó con la medalla de plata, coronando una gran campaña.

La final de Primera se retrasó algunos minutos respecto del horario previsto. En esta oportunidad, el Club Belgrano se enfrentó a Dorrego de Navarro. Adelantándome al desarrollo de lo que fue este encuentro, puedo afirmar que se trató de una final que demostró por qué ambos equipos habían llegado hasta esa instancia. La intensidad del juego y las constantes modificaciones en el marcador hablan por sí solas.

Las «Patricias» comenzaron en ventaja gracias a una gran jugada colectiva, promediando el primer cuarto. La respuesta de Dorrego no se hizo esperar y, apenas iniciado el segundo período, consiguió el empate. Tres minutos después, Belgrano volvió a ponerse arriba en el marcador, esta vez mediante un córner corto.

El 3-1 llegaría algunos minutos más tarde, luego de una infracción muy cercana al área. Las belgranenses supieron aprovechar la situación, moviendo la bocha del centro hacia la izquierda para luego definir por derecha.

Todo parecía estar bajo control, pero las representantes de Navarro no estaban dispuestas a darse por vencidas. Salieron en busca del descuento, que finalmente consiguieron. Y no conformes con ello, lograron alcanzar el empate, poniendo en suspenso el desenlace de la final.

Las jugadoras de Belgrano supieron sobreponerse a ese momento y evitaron que la definición llegara a los penales. Convirtieron un tanto decisivo que selló el marcador 4-3 y les permitió consagrarse bicampeonas, cerrando de esta manera un año estupendo.

Todas las categorías del Club Belgrano lograron ubicarse en el podio. Se consiguieron títulos y reconocimientos grupales e individuales, tanto por categoría como a nivel institucional. El hockey del Club Belgrano no solo luchó hasta el último momento, sino que también aportó talento a los seleccionados que representaron a la Federación de Hockey de la Cuenca del Salado.

Felicitaciones al cuerpo técnico, a las jugadoras de cada categoría, a las familias y a todo el Club por estos enormes logros. Un cierre de año que refleja el esfuerzo, el compromiso y el trabajo de toda una institución.

RESULTADOS DE LA JORNADA

CATEGORÍA 7.ª

Tercer puesto: Club Belgrano 5 – 0 San Miguel de Las Heras.

Final: Lobos Athletic Club 5 – 0 El Taladro de Las Flores.

CATEGORÍA 6.ª

Tercer puesto: Lobos Athletic Club 3 – 3 El Taladro de Las Flores. Ganador por penales australianos: El Taladro de Las Flores.

Final: Club Belgrano 3 – 3 Atlético Roque Pérez. Campeón: Atlético Roque Pérez, por penales australianos.

CATEGORÍA INTERMEDIA

Tercer puesto: Las Cebras de Monte 1 – 5 Lobos Athletic Club.

Final: Club Belgrano 1 – 2 Atlético Roque Pérez.

CATEGORÍA PRIMERA