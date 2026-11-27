A partir del próximo Lunes 30 de noviembre comenzará a regir el «horario de verano» para la atención al público en las entidades bancarias de General Belgrano.

De esta manera, el Banco Provincia (Av. San Martín y Julio Llanos), el Banco Nación (Av. San Martín y Rivadavia) y el Banco Santander (Av. San Martín y Juan E. De La Fuente) adecuarán sus horarios y atenderán al público de 8 a 13 horas.

El nuevo horario también se aplicará en localidades vecinas como San Miguel del Monte, Lobos, Las Flores, Pila, Ranchos (General Paz) y Brandsen, que también están incluidas en la disposición provincial.

El horario de verano se mantendrá vigente hasta el 23 de marzo de 2027 inclusive, por lo que los usuarios deberán tener en cuenta esta modificación al momento de realizar trámites y operaciones presenciales.

La medida forma parte del esquema de horario bancario de verano establecido para distintos municipios de la provincia de Buenos Aires.