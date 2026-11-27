El Senado de la Nación sancionó por unanimidad, con 72 votos afirmativos, la Ley de Prevención de la Ludopatía Infantil, una normativa que establece importantes restricciones a la publicidad de apuestas online y nuevas medidas para impedir que niños y adolescentes accedan a las plataformas de juego.

La iniciativa busca hacer frente al crecimiento de las apuestas digitales y reducir la exposición de los menores a una actividad que genera preocupación en familias, instituciones educativas y profesionales de la salud.

PROHIBICIÓN DE PUBLICIDAD Y PATROCINIOS

Uno de los puntos centrales de la nueva ley es la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio de apuestas online.

La restricción alcanza a la televisión, la radio, las redes sociales, los medios digitales, las camisetas de equipos deportivos, los estadios y los festivales. También incluye las promociones realizadas por influencers, deportistas y figuras públicas.

Además, quedarán prohibidos los bonos de bienvenida, premios y programas de recompensas utilizados para incentivar las apuestas.

CONTROLES PARA IMPEDIR EL ACCESO DE MENORES

La normativa establece que las plataformas deberán implementar sistemas de verificación de identidad mediante reconocimiento facial, vinculados al Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

Los controles permitirán comprobar la identidad y la edad de los usuarios al registrarse, ingresar a las plataformas y retirar dinero.

También se establecen medidas de control sobre las billeteras virtuales para evitar que los menores utilicen cuentas de terceros.

RESTRICCIONES A LOS MEDIOS DE PAGO

La ley prohíbe utilizar tarjetas de crédito y fondos provenientes de prestaciones sociales para realizar apuestas.

Asimismo, contempla la creación de un Registro Nacional de Autoexclusión, que permitirá a las personas solicitar voluntariamente el bloqueo de su acceso a las plataformas de juego.

MULTAS Y PENAS POR INFRACCIONES

La normativa contempla multas económicas que van desde las 500 hasta un millón de Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), con agravantes cuando las infracciones involucren a menores de edad.

También establece penas de entre tres y ocho años de prisión para quienes exploten juegos de azar sin la correspondiente autorización.

En materia de prevención, se prevén campañas de concientización, jornadas educativas en establecimientos escolares, capacitación docente y una línea gratuita de orientación y asistencia.

PLAZO PARA LA REGLAMENTACIÓN

Tras la sanción del Senado, la normativa será remitida al Poder Ejecutivo Nacional. El Gobierno contará con un plazo de 120 días para su reglamentación, en caso de ser promulgada.

La aprobación representa un avance en la regulación de las apuestas digitales en Argentina y establece nuevas herramientas para proteger a niños y adolescentes frente a los riesgos del juego online.