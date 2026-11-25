Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una jornada destinada a visibilizar las distintas formas de violencia que sufren mujeres y niñas en todo el mundo y a renovar el compromiso con su prevención y erradicación.

La fecha busca generar conciencia, promover la igualdad y reclamar respuestas concretas para garantizar una vida libre de violencia, con acceso a la Justicia, protección y acompañamiento para quienes atraviesan estas situaciones.

¿Por qué se conmemora el 25 de noviembre?

La elección de esta fecha recuerda el asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, tres activistas políticas de República Dominicana que fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por orden de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

Conocidas como «Las Mariposas», se convirtieron en un símbolo de la lucha por los derechos de las mujeres y contra la violencia y la opresión.

En 1981, durante el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, se propuso establecer esta fecha como una jornada de lucha y reflexión. Posteriormente, en 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas la reconoció oficialmente como una conmemoración internacional.

Las distintas formas de violencia

La violencia contra las mujeres puede manifestarse de diferentes maneras y no siempre implica una agresión física. Entre sus expresiones se encuentran:

Violencia física: agresiones que afectan la integridad corporal.

agresiones que afectan la integridad corporal. Violencia psicológica: amenazas, humillaciones, manipulación, control y aislamiento.

amenazas, humillaciones, manipulación, control y aislamiento. Violencia sexual: cualquier acción que vulnere la libertad y la integridad sexual.

cualquier acción que vulnere la libertad y la integridad sexual. Violencia económica y patrimonial: control del dinero, limitación de recursos o destrucción de bienes.

control del dinero, limitación de recursos o destrucción de bienes. Violencia simbólica: mensajes, valores y estereotipos que reproducen desigualdades y situaciones de sometimiento.

mensajes, valores y estereotipos que reproducen desigualdades y situaciones de sometimiento. Violencia digital: hostigamiento, amenazas, difusión no consentida de imágenes y otras agresiones a través de medios tecnológicos.

Una problemática que requiere compromiso colectivo

En Argentina, los datos de la Iniciativa Spotlight difundidos por organismos de Naciones Unidas indican que el 45% de las mujeres atravesó situaciones de violencia de género a lo largo de su vida, mientras que solamente 2 de cada 10 llegaron a realizar una denuncia.

En este contexto, la campaña federal de 2026 «Lo que nos pasa tiene quien lo acompañe», impulsada por ONU Mujeres y UNFPA, busca visibilizar los espacios de atención, orientación, protección y acompañamiento disponibles en distintas jurisdicciones del país.

La conmemoración del 25 de noviembre invita a reflexionar sobre la importancia de escuchar, acompañar y no naturalizar ninguna forma de violencia. También recuerda que la prevención y la erradicación de estas situaciones requieren el compromiso de toda la sociedad.

La violencia contra las mujeres no es un problema individual: es una problemática social que necesita respuestas, prevención y acompañamiento todos los días del año.