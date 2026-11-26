La iniciativa obtuvo aprobación por unanimidad en la Comisión de Seguridad y podría ser tratada en el recinto. Contempla multas de hasta $2.340.000, inhabilitación para conducir y el secuestro de vehículos que circulen con escapes antirreglamentarios.

El Senado de la provincia de Buenos Aires dio un nuevo paso para avanzar con una regulación más estricta sobre los escapes libres y adulterados en motos y automóviles. La Comisión de Seguridad aprobó por unanimidad un proyecto de ley que busca prevenir, controlar y sancionar la contaminación sonora vehicular en todo el territorio bonaerense.

La iniciativa fue presentada por la senadora María Emilia Subiza, del bloque Hechos-UCR Identidad, y apunta a dar respuesta a una problemática que genera reclamos en numerosos municipios: los ruidos excesivos provocados por motocicletas y automóviles modificados, especialmente durante la noche y en zonas residenciales.

El proyecto quedó en condiciones de ser incorporado al temario de una próxima sesión del Senado, donde deberá obtener el respaldo del cuerpo legislativo para continuar su tratamiento.

Qué vehículos quedarían alcanzados por la prohibición

La propuesta contempla prohibir la circulación de motos y autos que tengan sistemas de escape no autorizados o adulterados.

Entre las situaciones alcanzadas se encuentran:

Vehículos con escapes modificados respecto de los sistemas homologados para circular.

Motos y autos que carezcan del silenciador reglamentario.

Sistemas de escape con silenciadores deteriorados, anulados o alterados.

Dispositivos destinados a incrementar artificialmente el ruido del vehículo.

Aceleraciones intencionales, cortes y explosiones que generen contaminación sonora y molestias a terceros.

La regulación no se limitaría únicamente a las motocicletas, sino que también comprendería a los automóviles que circulen en esas condiciones.

Multas de hasta $2.340.000 e inhabilitación para conducir

Uno de los aspectos centrales del proyecto es el endurecimiento de las sanciones para quienes circulen con escapes antirreglamentarios.

La iniciativa establece multas de entre 300 y 1.000 Unidades Fijas (UF). Tomando como referencia el valor de $2.340 por unidad vigente al momento de la publicación, los montos serían:

Multa mínima: $702.000.

$702.000. Multa máxima: $2.340.000.

Además de las sanciones económicas, se contempla la posibilidad de inhabilitar a los conductores por un período de entre tres meses y un año.

También se prevé la incautación y disposición final del vehículo o del sistema de escape antirreglamentario, según las condiciones establecidas en el proyecto.

También alcanzaría a los comercios y talleres

La propuesta legislativa no apunta exclusivamente a los conductores. También busca regular la fabricación y comercialización de estos dispositivos.

En ese sentido, plantea prohibir la fabricación, ensamblado, exhibición, oferta, venta, distribución e instalación de sistemas de escape que no estén homologados o que hayan sido modificados para superar los niveles de emisión sonora permitidos.

Además, propone crear un Registro Provincial de Comercios y Talleres Especializados en Sistemas de Escape para Competición, con el objetivo de establecer un marco de regulación para los establecimientos que trabajan con dispositivos destinados exclusivamente a actividades deportivas o exhibiciones privadas.

Qué falta para que se convierta en ley

El proyecto, identificado como expediente E 155/2026-2027, ya había obtenido despacho favorable en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible en septiembre y ahora recibió el respaldo de la Comisión de Seguridad.

El próximo paso será su tratamiento en el recinto del Senado bonaerense. Hasta que complete el recorrido legislativo y sea aprobado, no se trata de una prohibición nueva vigente ni pueden aplicarse las sanciones previstas en esta iniciativa.

La propuesta busca fortalecer las herramientas de control de la Provincia y los municipios frente a una problemática que afecta la convivencia urbana y genera reclamos de vecinos en distintas localidades bonaerenses.