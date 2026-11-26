Cada 26 de noviembre se conmemora el Día Mundial contra el Uso Indiscriminado de Agroquímicos, una jornada que busca generar conciencia sobre los efectos que puede provocar la utilización excesiva o inadecuada de productos químicos en la agricultura.

La fecha invita a reflexionar sobre la importancia de proteger la salud de las personas, el suelo, el agua y la biodiversidad, promoviendo prácticas productivas más responsables.

¿Qué son los agroquímicos?

Son productos utilizados en la actividad agrícola para controlar malezas, insectos y enfermedades, además de aportar nutrientes a los cultivos. Entre ellos se encuentran herbicidas, insecticidas, fungicidas y fertilizantes.

Si bien cumplen un papel importante en la producción agropecuaria, su aplicación incorrecta o sin los controles correspondientes puede generar contaminación ambiental y riesgos para la salud humana.

La importancia de un uso responsable

La exposición a determinados productos puede afectar especialmente a trabajadores rurales y comunidades cercanas a las zonas de aplicación. También puede perjudicar a especies fundamentales para los ecosistemas, como las abejas y otros polinizadores.

En regiones como la nuestra, donde la actividad agropecuaria tiene un papel central, resulta fundamental promover el cumplimiento de las normas, respetar las condiciones de aplicación y utilizar productos autorizados.

La rotación de cultivos, el control biológico de plagas y el manejo integrado son algunas de las alternativas que permiten reducir el uso innecesario de productos químicos.

La conmemoración busca recordar que producir alimentos y cuidar el ambiente deben ser objetivos compatibles, con responsabilidad y compromiso de todos los sectores involucrados.