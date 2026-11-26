26 DE NOVIEMBRE: DÍA MUNDIAL CONTRA EL USO INDISCRIMINADO DE AGROQUÍMICOS
Cada 26 de noviembre se conmemora el Día Mundial contra el Uso Indiscriminado de Agroquímicos, una jornada que busca generar conciencia sobre los efectos que puede provocar la utilización excesiva o inadecuada de productos químicos en la agricultura.
La fecha invita a reflexionar sobre la importancia de proteger la salud de las personas, el suelo, el agua y la biodiversidad, promoviendo prácticas productivas más responsables.
¿Qué son los agroquímicos?
Son productos utilizados en la actividad agrícola para controlar malezas, insectos y enfermedades, además de aportar nutrientes a los cultivos. Entre ellos se encuentran herbicidas, insecticidas, fungicidas y fertilizantes.
Si bien cumplen un papel importante en la producción agropecuaria, su aplicación incorrecta o sin los controles correspondientes puede generar contaminación ambiental y riesgos para la salud humana.
La importancia de un uso responsable
La exposición a determinados productos puede afectar especialmente a trabajadores rurales y comunidades cercanas a las zonas de aplicación. También puede perjudicar a especies fundamentales para los ecosistemas, como las abejas y otros polinizadores.
En regiones como la nuestra, donde la actividad agropecuaria tiene un papel central, resulta fundamental promover el cumplimiento de las normas, respetar las condiciones de aplicación y utilizar productos autorizados.
La rotación de cultivos, el control biológico de plagas y el manejo integrado son algunas de las alternativas que permiten reducir el uso innecesario de productos químicos.
La conmemoración busca recordar que producir alimentos y cuidar el ambiente deben ser objetivos compatibles, con responsabilidad y compromiso de todos los sectores involucrados.
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