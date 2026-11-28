En el marco de la Semana de la Inclusión, General Belgrano realizará el próximo jueves 3 de diciembre un Festival Inclusivo en el Parque Mateo Bruzzo. La propuesta se desarrollará de 17 a 20:30 horas y contará con música, baile y distintas actividades pensadas para compartir una tarde de encuentro y participación comunitaria.

Durante la jornada habrá presentaciones de tango, canto y grupos de baile, con la participación de artistas locales. Además, se desarrollarán actividades inclusivas junto a profesores del CEF, una feria de emprendedores, stands de instituciones y propuestas recreativas.

La iniciativa es impulsada por la Subsecretaría de Promoción Social del Gobierno Municipal e invita a vecinos y familias a sumarse a esta celebración que busca promover la inclusión y fortalecer los espacios de participación.