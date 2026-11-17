Alrededor de las 22 horas del Lunes 16 de Noviembre, Bomberos Voluntarios de General Belgrano recibió un llamado por el vuelco de un camión sobre la Ruta Provincial 41, a la altura de la curva de El Radar.



El vehículo, que transportaba animales, con dos personas a bordo. Ambas fueron asistidas y trasladadas por una ambulancia del SAME del Hospital Municipal Juan E. de la Fuente. Según se informó, los dos ocupantes se encuentran fuera de peligro.

Ante la emergencia, Bomberos despachó los móviles Nº23 y Nº27, que acudieron al lugar a cargo del Oficial Auxiliar de Escuadra Facundo Gámez.