En el marco de un plan de inversiones y mejoras en la red eléctrica, este miércoles 18 de noviembre se realizarán trabajos en distintos sectores de General Belgrano.

Por razones de seguridad, será necesario interrumpir momentáneamente el suministro eléctrico en las siguientes zonas:

SECTORES AFECTADOS:

Calle 11 y 111, en dirección hacia avenida Italia, en su totalidad.

Barrios Premezzi, Oligua, Olivares, Los Chobos, Villa Iriarte, Atepam, Callegari, El Salado, José María, Obrero y Fomuvi 1.

Zona de quintas.

HORARIO DEL CORTE:

De 7:30 a 11:30 horas.

Desde la empresa solicitan a los usuarios tomar las precauciones necesarias y piden disculpas por las molestias que estos trabajos puedan ocasionar.

Asimismo, recuerdan que las líneas deberán considerarse con tensión durante todo el período anunciado para la suspensión del servicio.

IMPORTANTE: El corte programado quedará sin efecto en caso de condiciones climáticas adversas.