El Sorteo del Bombero 54 ya tiene tres nuevos ganadores. En esta oportunidad, los números favorecieron a López Graciela, Belloni Mariana y López Patricia, quienes resultaron premiados en el último sorteo.

Desde la organización hicieron llegar sus felicitaciones a los ganadores y recordaron que el próximo sorteo se realizará el 24 de noviembre, con un premio de $1.000.000.

¡Felicitaciones a los ganadores y mucha suerte a todos los participantes en el próximo sorteo!