En una jornada de emoción y reconocimiento, General Belgrano rindió homenaje a Néstor Mario Sola, destacando su trayectoria y su aporte a la identidad de nuestra ciudad.

Durante el acto se impuso su nombre a la calle 150, en la intersección con avenida Fuerza Aérea. Además, se inauguró un monumento con el escudo de General Belgrano, ubicado en un sector céntrico de avenida Rivadavia y realizado mediante la técnica de mosaiquismo por el artista belgranense Aníbal «Colo» Salvucci Capdevila.

La ceremonia también contó con el izamiento de la bandera de General Belgrano, confeccionada por Martín Neira, junto al nuevo monumento.