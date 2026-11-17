El sábado 13 de noviembre, en el Polideportivo Municipal de General Belgrano, se llevaron a cabo las semifinales del torneo de la Federación de Hockey de la Cuenca del Salado, que tuvo como protagonistas a las delegaciones de El Taladro de Las Flores, Lobos Athletic Club, San Miguel de Las Heras, Atlético Roque Pérez, Las Cebras de Monte, Dorrego de Navarro y nuestras representantes del Club Belgrano.

La jornada estaba programada para comenzar temprano, a las 7:30, ya que debían disputarse ocho encuentros entre todas las categorías. La actividad comenzó con el partido de Séptima entre las locales del Club Belgrano y El Taladro de Las Flores, y culminó con el enfrentamiento de Primera entre el Club Belgrano y Lobos Athletic Club.

Para el Club Belgrano, la jornada arrancó con el partido de Séptima, que comenzó con un resultado muy favorable. Las locales lograron ponerse en ventaja sobre su par de Las Flores, pero cerca del final las chicas de verde y blanco consiguieron empatar en tres, llevando la definición a los penales australianos. En esta instancia, las jugadoras de El Taladro lograron convertir sus tres ejecuciones, mientras que las del Club no pudieron hacerlo. De esta manera, las visitantes se quedaron con el triunfo y el pase a la final, que se disputará el sábado 21 en la ciudad de Lobos.

La Sexta categoría comenzó su partido al mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto y el calor era prácticamente insoportable, generando un marco exigente para ambos equipos. Las locales comenzaron imponiéndose mediante un penal convertido por Lola Izurieta, quien también marcó el segundo tanto a través de un córner corto. Luego, las chicas de Lobos consiguieron acortar la distancia, pero no por mucho tiempo, ya que el Club Belgrano volvió a ampliar la ventaja con el tercer gol.

En un encuentro parejo, pero con el equipo belgranense siempre al frente, la Sexta consiguió llegar a la final del Torneo Clausura, buscando revalidar lo obtenido durante la primera parte del año. El encuentro terminó 5-2, con el último tanto convertido por Antonela Baigorria.

A continuación, el Club Belgrano tuvo que enfrentar en la categoría Intermedia a Atlético Roque Pérez. Las belgranenses comenzaron jugando un poco retrasadas, pero en una buena recuperación consiguieron avanzar, ingresar al área y generar un córner corto, del que llegó el primer tanto para ponerse momentáneamente en ventaja.

Atlético sintió el golpe y buscó con intensidad el empate, pero se encontró con una defensa prolija y difícil de superar. Sin embargo, tanto insistió que finalmente consiguió igualar el marcador. A partir de ese momento, el partido podía quedar en manos de cualquiera de los dos equipos. Ambos tuvieron sus oportunidades, pero el resultado terminó inclinándose para las locales, que lograron convertir el segundo gol y sellar el 2-1, festejando junto a su hinchada el pase a la final del sábado.

El último partido de la extensa jornada fue el de Primera. El Club Belgrano se enfrentó a Lobos Athletic Club, dos equipos que habían demostrado un gran nivel de juego durante el torneo, por lo que se esperaba un entretenido enfrentamiento.

Las visitantes golpearon primero y se pusieron en ventaja por 1-0. Era la primera vez en la jornada que el Club Belgrano comenzaba un encuentro en desventaja. Sin embargo, esto no fue más que un llamado de atención para las chicas de celeste y blanco, que, a pesar del resultado, comenzaron a desplegar el juego que las caracteriza. Así consiguieron empatar y dar vuelta el marcador, para quedarse con la victoria por 3-1.

EL SÁBADO SE DEFINEN LOS CAMPEONES

El sábado 21, en la ciudad de Lobos, se disputarán los ocho encuentros que marcarán el cierre del Torneo Clausura de Hockey de la Federación de la Cuenca del Salado.

Cuatro partidos serán las finales de cada categoría, mientras que los restantes definirán los terceros y cuartos puestos. Los encuentros y horarios ya están establecidos:

7ma. – Tercer puesto: Club Belgrano vs. San Miguel de Las Heras (7:30).

Club Belgrano vs. San Miguel de Las Heras (7:30). 7ma. – Final: Lobos Athletic Club vs. El Taladro de Las Flores (9:00).

Lobos Athletic Club vs. El Taladro de Las Flores (9:00). 6ta. – Tercer puesto: Lobos Athletic Club vs. El Taladro de Las Flores (10:30).

Lobos Athletic Club vs. El Taladro de Las Flores (10:30). 6ta. – Final: Club Belgrano vs. Atlético Roque Pérez (12:00).

Club Belgrano vs. Atlético Roque Pérez (12:00). Intermedia – Tercer puesto: Las Cebras de Monte vs. Lobos Athletic Club (13:30).

Las Cebras de Monte vs. Lobos Athletic Club (13:30). Intermedia – Final: Atlético Roque Pérez vs. Club Belgrano (15:00).

Atlético Roque Pérez vs. Club Belgrano (15:00). 1ra. – Tercer puesto: Atlético Roque Pérez vs. Lobos Athletic Club (16:30).

Atlético Roque Pérez vs. Lobos Athletic Club (16:30). 1ra. – Final: Club Belgrano vs. Dorrego de Navarro (18:00).

El Club Belgrano tendrá tres oportunidades de quedarse con el título y buscará cerrar el Torneo Clausura de la mejor manera, con sus equipos de Sexta, Intermedia y Primera disputando las finales.