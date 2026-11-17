Perder un hijo es una de las experiencias más dolorosas que puede atravesar una persona. Es una ausencia que transforma la vida de una familia y que no desaparece con el paso del tiempo. Sin embargo, en medio de ese sufrimiento, también pueden surgir espacios de encuentro, comprensión y solidaridad.

En General Belgrano funciona Renacer, conocido también como «Mi Cielo», un grupo de ayuda mutua integrado por madres y padres que atravesaron la muerte de un hijo y que encontraron en el acompañamiento de otras familias una manera de transitar el duelo.

En una entrevista en el programa Whatzap!, de Somos FM 99.5, Patricia y Mónica compartieron sus experiencias, contaron cómo funciona el grupo y explicaron por qué consideran tan importante que otras familias conozcan este espacio.

ENCONTRARSE CON QUIENES PUEDEN ENTENDER EL DOLOR

Uno de los aspectos que destacaron durante la charla es la posibilidad de compartir lo que sienten con personas que atravesaron una experiencia similar.

Después de una pérdida, muchas familias tienden a aislarse, a encerrarse en su propio dolor. En algunos casos, volver a relacionarse con otras personas puede llevar algún tiempo.

Durante la entrevista, una de las integrantes contó que llegó a pasar dos años sin querer salir, hasta que pudo comprender que debía continuar viviendo. También recordó lo difícil que fue para su otra hija atravesar la pérdida de su hermana, especialmente porque ocurrió durante la pandemia, un período en el que el aislamiento profundizó las dificultades de toda la familia.

En Renacer, explicaron, encuentran un lugar donde pueden hablar de sus hijos, recordar cómo eran, compartir anécdotas y expresar sentimientos sin tener que dar explicaciones.

«Hay días que tenemos ganas de ir a la reunión y hay otros días que no. No hay obligación. Vamos a compartir un mate, llevar algo para comer, hablar de nuestros hijos y poder decir cómo eran».

También remarcaron que existe una comprensión particular entre quienes atravesaron una pérdida semejante, algo que muchas veces resulta difícil de encontrar fuera del grupo.

ACOMPAÑAR TAMBIÉN ES SABER ESTAR EN SILENCIO

Las reuniones no se limitan a un encuentro semanal. Con el tiempo, se construye una red de acompañamiento que continúa durante los demás días, mediante mensajes, llamados y gestos de preocupación por el otro.

«¿No fuiste? ¿Qué te pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo fue tu día?», son algunas de las preguntas que forman parte de ese vínculo.

Incluso buscan acercarse a quienes viven en zonas rurales o tienen dificultades para participar de los encuentros.

«Acompañar. A veces no hacer nada. Acompañar con mate, acompañar en silencio. Que el otro vea que no está solo, nada más».

También hablaron de aquellas frases que suelen decirse con buena intención, pero que pueden lastimar a quien está atravesando un duelo, como «ya pasó» o «tenés que seguir adelante». El dolor no desaparece. Con el tiempo puede suavizarse el sufrimiento, pero la ausencia permanece. Por eso, consideran fundamental aprender a escuchar y respetar los tiempos de cada persona.

DEL «¿POR QUÉ?» AL «¿PARA QUÉ?»

Otro de los conceptos que compartieron está relacionado con una de las preguntas que suelen aparecer después de una pérdida: «¿Por qué a mí?».

Explicaron que posiblemente nunca encuentren una respuesta para esa pregunta. Sin embargo, proponen incorporar otra mirada: preguntarse «¿para qué?».

Desde la perspectiva que trabajan en Renacer, cada hijo deja una enseñanza y un legado que puede continuar manifestándose a través de sus padres y familiares.

La posibilidad de transformar el sufrimiento en solidaridad, ayudar a otras personas y realizar acciones positivas es parte del camino que proponen. No se trata de olvidar ni de dejar de extrañar, sino de encontrar una manera de seguir viviendo, honrando el amor por los hijos y acompañando a quienes atraviesan situaciones similares.

UN GRUPO ABIERTO A LAS FAMILIAS, SIN DISTINCIONES

Durante la charla con Germán Vitale, el conductor de la mañana de 99.5, también explicaron que Renacer es un espacio que no tiene vinculación con ninguna religión ni partido político.

Actualmente, las reuniones se realizan en un lugar cedido gentilmente por el padre Juan María, en las aulas donde se desarrolla catequesis. Las integrantes aclararon que el espacio es simplemente un lugar de encuentro y que cada persona participa independientemente de sus creencias o convicciones.

Además, contaron que el grupo amplió la posibilidad de participación. Si bien originalmente estaba destinado a madres y padres que perdieron un hijo, también pueden acercarse abuelos, hermanos e hijos que deseen aprender cómo acompañar a un familiar.

Recordaron el caso de una mujer que se acercó porque quería aprender cómo acompañar a su hermano después de la pérdida. «En eso consiste: acompañar», resumieron.

EL HOMENAJE MÁS PROFUNDO ES LA TRANSFORMACIÓN

Hacia el final de la entrevista, una de las integrantes compartió una reflexión sobre el significado de honrar a los hijos que ya no están.

Explicó que el homenaje más profundo no se encuentra solamente en un aniversario, una fotografía o una visita al cementerio, sino en la propia transformación de quienes continúan viviendo.

Recuperar la sonrisa sin sentir culpa, volver a compartir momentos con la familia, cuidar la salud, fortalecer los vínculos, tener paciencia y ofrecer una palabra de esperanza a quien recién comienza este camino son algunas de las maneras de mantener vivo ese legado.

«Nuestros hijos ya no pueden actuar directamente en este mundo, pero su legado puede seguir manifestándose a través de nosotros. Somos nosotros quienes podemos convertir su amor en servicio, solidaridad y esperanza para otros».

También destacaron que las reuniones suelen comenzar con lágrimas, pero muchas veces terminan con una sonrisa. «Venimos llorando y nos vamos con una sonrisa, porque nos alivia el corazón», expresaron.

DÍAS Y HORARIOS PARA ACERCARSE

Renacer General Belgrano invita a todas las madres, padres y familiares que necesiten un espacio de acompañamiento a acercarse.

Días: miércoles.

Horario: de 18 a 20 horas.

Participación: abierta a familiares que necesiten acompañamiento o quieran aprender cómo acompañar a alguien que atravesó una pérdida.

Quienes deseen participar pueden comunicarse previamente con alguna de las integrantes para coordinar su llegada y conocer un poco más sobre el funcionamiento del grupo. Las integrantes remarcaron que nadie está obligado a hablar ni a compartir su historia. Cada persona tiene sus tiempos y puede acercarse simplemente para conocer el espacio.

BONO SOLIDARIO Y ACTIVIDADES

Durante la entrevista también anunciaron la venta de un bono solidario de $5.000, destinado a colaborar con las actividades del grupo.

El sorteo se realizará en la plaza y, en caso de lluvia, tendrá lugar en el espacio donde habitualmente se desarrollan las reuniones.

UN MENSAJE PARA QUIENES ESTÁN ATRAVESANDO UNA PÉRDIDA

La entrevista dejó un mensaje que va más allá de quienes hoy forman parte de Renacer: nadie debería tener que atravesar una pérdida semejante en soledad.

Patricia y Mónica abrieron las puertas de su experiencia para contar que existen espacios donde el dolor puede compartirse, donde se puede hablar de los hijos sin temor a incomodar y donde el acompañamiento no exige explicaciones.

Renacer General Belgrano es, precisamente, eso: un lugar de encuentro entre personas que comparten una experiencia difícil, pero que eligieron transformar parte de ese amor en solidaridad, comprensión y esperanza para otros.