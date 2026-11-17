El intendente municipal de General Belgrano, Osvaldo Dinápoli, participó este lunes 16 de noviembre de la Segunda Asamblea Plenaria Anual del Consejo de Salud de la Provincia de Buenos Aires (COSAPRO), que reunió en la ciudad de General San Martín a intendentes, secretarios y representantes de las áreas de Salud de distintos municipios bonaerenses.

La jornada fue encabezada por el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, y constituyó un espacio de intercambio y articulación entre la Provincia y los gobiernos locales para analizar la situación sanitaria y debatir políticas públicas destinadas a fortalecer el sistema de salud.

Uno de los principales temas abordados fue el Segundo Plan Quinquenal de Salud, una iniciativa que busca establecer consensos y definir objetivos a mediano plazo para mejorar la atención sanitaria en todo el territorio bonaerense, además de avanzar en el debate de una futura Ley de Salud.

Durante el encuentro también se analizaron los avances en Atención Primaria de la Salud, el proyecto de ley del Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA) y distintos desafíos que enfrenta la red sanitaria provincial.

Asimismo, se trataron cuestiones vinculadas a la fuerza laboral del sistema de salud, la salud mental, el tratamiento de residuos patogénicos y las políticas de medicamentos.

La participación de General Belgrano en este ámbito permitió compartir experiencias con otros distritos y formar parte del debate sobre los lineamientos que buscan fortalecer la salud pública, mejorar la articulación entre los municipios y la Provincia y avanzar hacia un sistema de atención más eficiente y accesible.