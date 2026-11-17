El hockey de General Belgrano continúa creciendo y sumando reconocimientos. Lola Izurieta, Graciana Tapo, María Inés Longo Salvador y Romina Mela (entrenadora) fueron convocadas a la cuarta concentración del Plan de Detección de Talentos de la Confederación Argentina de Hockey, correspondiente a la Región Bonaerense.

La jornada se desarrollará el próximo martes, desde las 8:30 horas, con entrenamientos en doble turno en la cancha del Club Universitario de Bahía Blanca.

La convocatoria representa un reconocimiento al esfuerzo, el compromiso y el trabajo que vienen realizando, y marca un nuevo paso en el crecimiento del hockey del club.

Un cierre de año muy positivo para las cuatro protagonistas y para toda la disciplina, que continúa cosechando experiencias y logros.