Cada 23 de noviembre se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Defensa Civil, una fecha que reconoce y homenajea la labor de todas las personas que trabajan en la prevención, asistencia y respuesta ante situaciones de emergencia y catástrofes.

La jornada fue instituida mediante el Decreto Nacional 1988/81, firmado el 17 de noviembre de 1981, en reconocimiento a quienes participaron de las tareas de asistencia durante el devastador terremoto ocurrido en Caucete, provincia de San Juan, el 23 de noviembre de 1977.

El terremoto de Caucete que dio origen a la conmemoración

Aquel día, un terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter sacudió la provincia de San Juan y se convirtió en una de las mayores tragedias naturales de la historia argentina.

El movimiento sísmico, que duró aproximadamente 20 segundos, dejó un saldo de 65 personas fallecidas y más de 300 heridos, además de importantes daños materiales. Numerosas viviendas y edificios resultaron destruidos, mientras que también se registraron graves daños en escuelas, rutas, vías ferroviarias y sistemas de riego.

La respuesta solidaria de quienes participaron de las tareas de rescate y asistencia fue el motivo central para establecer esta fecha conmemorativa.

¿Cuál es la función de Defensa Civil?

La Defensa Civil cumple un papel fundamental en la protección de la población frente a situaciones que puedan poner en riesgo la vida de las personas y sus bienes.

Su trabajo comprende distintas acciones, tanto de prevención como de intervención ante emergencias. Entre sus principales tareas se encuentran:

Asistencia sanitaria y primeros auxilios.

Salvamento y rescate de personas.

Comunicación y coordinación de operativos.

Transporte y traslado de personas afectadas.

Asistencia social a damnificados.

Prevención de accidentes y situaciones de riesgo.

Colaboración en la recuperación de servicios esenciales.

Estas responsabilidades se desarrollan en los ámbitos nacional, provincial y municipal, de acuerdo con las características y necesidades de cada comunidad.

Una tarea basada en la solidaridad y la prevención

Con el paso de los años, el concepto de Defensa Civil fue evolucionando hacia una mirada más amplia, vinculada con la Protección Civil y la gestión integral del riesgo.

Actualmente, además de actuar ante catástrofes y emergencias, se pone especial énfasis en la prevención, la planificación y la preparación de la comunidad para reducir los riesgos y minimizar las consecuencias de posibles desastres.

Este 23 de noviembre representa una oportunidad para reconocer a quienes, muchas veces de manera silenciosa y desinteresada, trabajan para cuidar a los demás y proteger a la comunidad.