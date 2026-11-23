FALLECIÓ NÉLIDA ELVIRA BUSTOS, A LOS 100 AÑOS
Se conoció el fallecimiento de Nélida Elvira Bustos, viuda de Archañás, ocurrido este lunes 23 de noviembre de 2026, a los 100 años de edad.
Según informó Sepelios del Norte, el servicio de sepelio se llevará a cabo este lunes de 8:00 a 16:00 horas. Sus restos serán inhumados en el cementerio local.
Desde NoticiasBelgrano.com y Somos FM 99.5 acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento y hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias.
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