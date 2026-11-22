Con profundo pesar, informamos el fallecimiento de Isabel González, ocurrido este domingo 22 de noviembre, a los 84 años de edad, en General Belgrano.

El servicio de sepelio se realizará este domingo 22 de noviembre, de 9:00 a 12:00 horas.

Sus restos serán inhumados en el cementerio local.

El servicio está a cargo de Sepelios del Norte.

Desde NoticiasBelgrano.com y Somos FM 99.5, acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento y hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias.

Q.E.P.D.