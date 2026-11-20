General Belgrano se prepara para vivir este sábado 21 y domingo 22 de noviembre una nueva edición de la Fiesta de la Bondiola y la Tradición 2026, una propuesta que reunirá gastronomía, música, danzas folklóricas y actividades tradicionalistas en el predio Mateo Bruzzo. La celebración contará con entrada libre y gratuita y ofrecerá dos jornadas con actividades para disfrutar en familia.

La programación comenzará el sábado a las 17 horas con la apertura de stands y puestos gastronómicos. Desde las 18:30 se presentarán la Compañía Gaucha, Ensamble Meta Pue, el Centro Cultural General Belgrano y el Ballet General Belgrano. A partir de las 20:30 llegará la peña y el baile popular, con las actuaciones de El Bocha Lobosco, Banda Juárez, Leandro Tacconi, Walter Soria y La Suma, además de Raza Criolla con sus danzas.

El domingo las actividades comenzarán a las 12 horas con la apertura de stands y puestos. A las 14 se realizará el desfile criollo y el entrevero de tropillas. Desde las 16:30 habrá espectáculos con Roberto Bonacina y el Chino Gómez, Roberto Ávila y el Ballet Ponchos y Lanzas. La jornada continuará desde las 20:30 con una nueva peña y baile popular, que tendrá como protagonistas a Media Naranja, El Bery Jake Mate, Matías Martínez, Trío Machaqué, la Agrupación Folklórica Soy de Mi Tierra y el Ballet General Belgrano.

De esta manera, General Belgrano tendrá un fin de semana de encuentro, tradición y sabores criollos, con la bondiola como gran protagonista y una propuesta cultural y artística abierta a toda la comunidad y a quienes visiten la ciudad.