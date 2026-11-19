El Gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó los principales lineamientos del proyecto de Ley Impositiva 2027, que contempla una reducción nominal del Impuesto Automotor para casi nueve de cada diez vehículos radicados en territorio bonaerense.

La iniciativa fue expuesta por el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, ante legisladores de ambas cámaras. Según las estimaciones oficiales, el 88,6% de los vehículos pagaría menos de patente durante 2027 en comparación con el año anterior.

Cómo sería el nuevo esquema

El proyecto mantiene los cinco tramos de alícuotas vigentes, que van del 1% al 4,5%. Además, continuará el sistema de pago en diez cuotas mensuales, a partir de marzo.

La reducción se explica principalmente por la evolución de los valores de los vehículos y la continuidad de las escalas impositivas, que permitirían que una mayor cantidad de automotores pase a categorías inferiores.

Otros cambios previstos en los impuestos provinciales

La propuesta también contempla actualizaciones en el Impuesto Inmobiliario, con incrementos promedio del 30,4% para el urbano edificado y del 29,3% para el rural.

En cuanto a Ingresos Brutos, no se modificarían las alícuotas, pero se actualizarían un 31% los límites de facturación. ARBA estima que alrededor de 38.000 pequeñas y medianas empresas podrían pasar a tributar en una escala menor.

El proyecto de Ley Impositiva 2027 deberá ser tratado por la Legislatura bonaerense para su aprobación. Hasta entonces, las medidas anunciadas forman parte de una propuesta y no constituyen todavía un esquema definitivo.