La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/2023 que habían eliminado los controles del Estado sobre los aumentos de las cuotas de las empresas de medicina prepaga. La decisión implica que el Gobierno deberá recuperar sus facultades para revisar, fiscalizar y autorizar las actualizaciones de los planes de salud.

El fallo fue firmado por unanimidad por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y representa un importante revés judicial para el esquema de desregulación impulsado por el Gobierno de Javier Milei.

La resolución alcanza específicamente a los artículos 267 y 269 del decreto, que habían modificado la Ley 26.682 de Medicina Prepaga y permitido que las empresas establecieran libremente los valores de sus cuotas.

EL ORIGEN DEL RECLAMO

La causa se inició a partir de una presentación judicial de una afiliada de Swiss Medical, quien cuestionó los fuertes incrementos aplicados a su cobertura médica.

Según consta en el expediente, la mujer denunció que entre diciembre de 2023 y febrero de 2024 el valor de su cuota aumentó un 110%. Sostuvo que, de haberse mantenido el mecanismo de actualización anterior, el incremento correspondiente a enero de 2024 habría sido del 6,26%.

El reclamo llegó hasta el máximo tribunal luego de que la Cámara Federal de La Plata declarara inconstitucionales los artículos cuestionados. Tanto la empresa de medicina prepaga como el Estado Nacional habían presentado recursos para revertir esa decisión.

QUÉ CAMBIA PARA LOS AFILIADOS

Con el pronunciamiento de la Corte, la Superintendencia de Servicios de Salud deberá recuperar sus atribuciones para controlar las variaciones de las cuotas de las empresas de medicina prepaga.

Esto significa que los incrementos deberán estar fundamentados en las variaciones de la estructura de costos y en un cálculo razonable de los riesgos del sistema. Además, volverá a regir la supervisión estatal prevista en la legislación de medicina prepaga.

Sin embargo, hay una aclaración importante: el fallo no establece que los aumentos deban quedar automáticamente limitados al índice de inflación (IPC). La Corte revocó precisamente ese punto de la sentencia anterior y dispuso que la autoridad de aplicación recupere sus facultades de regulación y fiscalización.

LOS ARGUMENTOS DE LA CORTE

Los jueces consideraron que el Poder Ejecutivo no había justificado suficientemente la existencia de circunstancias excepcionales que permitieran modificar mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia un régimen que debía ser tratado por el Congreso.

Para el máximo tribunal, la invocación de una crisis económica y de la necesidad de mejorar la competitividad del sistema de salud no resultaba suficiente para eliminar los controles estatales sobre los valores de las cuotas.

La decisión constituye uno de los pronunciamientos judiciales más relevantes sobre el DNU 70/2023 desde su entrada en vigencia y vuelve a poner en discusión los alcances de las facultades del Poder Ejecutivo para modificar regulaciones mediante decretos.