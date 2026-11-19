El Gobierno Nacional consiguió avanzar en el Senado con el proyecto de reforma electoral que propone suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) durante 2027. La iniciativa obtuvo dictamen de mayoría en la Comisión de Asuntos Constitucionales, luego de intensas negociaciones con distintos bloques políticos.

El despacho reunió 11 firmas, una más de las diez necesarias para habilitar su tratamiento en el recinto. Para alcanzar ese respaldo, el oficialismo aceptó introducir modificaciones en el proyecto original y retirar el sistema de adhesiones, conocido como listas colectoras.

La decisión fue anunciada por la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien explicó que se resolvió dejar afuera ese mecanismo y mantener el sistema D’Hondt para la distribución proporcional de bancas.

¿QUÉ PASARÁ CON LAS PASO EN 2027?

Si el proyecto finalmente se convierte en ley, las elecciones primarias no se realizarán durante el próximo año electoral. En ese escenario, cada partido político deberá definir sus candidatos de acuerdo con sus propias cartas orgánicas y, en el caso de las alianzas, mediante sus respectivos reglamentos electorales.

La suspensión propuesta tiene carácter excepcional y alcanza únicamente a las elecciones de 2027.

OTROS CAMBIOS INCLUIDOS EN LA REFORMA

El dictamen contempla además modificaciones en distintos aspectos del sistema electoral argentino.

Entre los principales puntos se encuentran:

Ficha Limpia: establece restricciones para las candidaturas de personas con condenas por determinados delitos, confirmadas en segunda instancia y bajo las condiciones previstas en el proyecto.

establece restricciones para las candidaturas de personas con condenas por determinados delitos, confirmadas en segunda instancia y bajo las condiciones previstas en el proyecto. Publicidad electoral: propone reducir del 5% al 2,5% el tiempo de programación que radios y canales de televisión deben ceder gratuitamente para campañas electorales.

propone reducir del 5% al 2,5% el tiempo de programación que radios y canales de televisión deben ceder gratuitamente para campañas electorales. Boleta Única de Papel: mantiene este sistema, aunque incorpora modificaciones y ajustes en su utilización.

mantiene este sistema, aunque incorpora modificaciones y ajustes en su utilización. Listas colectoras: se elimina el mecanismo de adhesiones que estaba contemplado en la propuesta original.

se elimina el mecanismo de adhesiones que estaba contemplado en la propuesta original. Parlamentarios del Mercosur: se modifica el mecanismo de elección de sus representantes.

se modifica el mecanismo de elección de sus representantes. Veda electoral: se propone flexibilizar restricciones vinculadas con actividades comerciales, culturales y sociales durante las jornadas de votación.

EL PROYECTO SE TRATARÁ EN EL SENADO

El oficialismo buscará llevar la iniciativa al recinto del Senado el jueves 26 de noviembre. Para su aprobación necesitará reunir al menos 37 votos, equivalentes a la mayoría absoluta de la Cámara.

En caso de obtener media sanción, el proyecto deberá continuar su tratamiento en la Cámara de Diputados, donde también necesitará una mayoría absoluta para convertirse en ley.

De esta manera, la reforma electoral comienza a transitar una etapa decisiva en el Congreso, con la suspensión de las PASO como uno de sus principales objetivos para las elecciones nacionales de 2027.