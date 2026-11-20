Cada 20 de noviembre, Argentina conmemora el Día de la Soberanía Nacional, en recuerdo de la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845.

Aquel día, las fuerzas de la Confederación Argentina, encabezadas por Juan Manuel de Rosas y con el liderazgo militar de Lucio Norberto Mansilla, enfrentaron a una poderosa flota anglo-francesa que buscaba navegar los ríos interiores del país.

La resistencia argentina, pese a la desigualdad de fuerzas, se convirtió en un símbolo de defensa de la soberanía, la independencia y el derecho de nuestro país a decidir sobre su propio territorio.

Hoy recordamos a quienes defendieron nuestra patria y renovamos el valor de la soberanía nacional.

¡Viva la Argentina! 🇦🇷