El Gobierno nacional dispuso una actualización del 2,2% en los aranceles de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad correspondientes a noviembre de 2026. La medida alcanza a servicios de rehabilitación, centros de día, educación especial, transporte y otras modalidades de atención integral.

La actualización fue oficializada mediante la Resolución 3715/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad, publicada el miércoles 18 de noviembre en el Boletín Oficial. El incremento se calculó tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre.

CUÁLES SON LOS NUEVOS VALORES

Entre los principales aranceles establecidos para noviembre se encuentran:

Centro de Día con jornada doble: categoría A, $1.166.692,96; categoría B, $979.967,23; categoría C, $746.193,92.

categoría A, $1.166.692,96; categoría B, $979.967,23; categoría C, $746.193,92. Centro Educativo Terapéutico con jornada doble: categoría A, $1.310.557,92; categoría B, $1.100.312,05; categoría C, $839.377,84.

categoría A, $1.310.557,92; categoría B, $1.100.312,05; categoría C, $839.377,84. Hogar permanente: categoría A, $2.194.516,03; categoría B, $1.842.808; categoría C, $1.465.570,71.

categoría A, $2.194.516,03; categoría B, $1.842.808; categoría C, $1.465.570,71. Estimulación temprana: $439.719,68.

$439.719,68. Apoyo a la integración escolar (SAIE): $801.937,24.

$801.937,24. Rehabilitación con internación: $6.229.927,66.

$6.229.927,66. Transporte: $953,22 por kilómetro.

$953,22 por kilómetro. Alimentación: $5.223,37.

También se actualizaron los aranceles correspondientes a formación laboral, escolaridad especial, residencias y distintas modalidades de rehabilitación.

SE MANTIENE EL ADICIONAL PARA LA PATAGONIA

La resolución ratificó además la continuidad del adicional del 20% por zona desfavorable para las prestaciones brindadas en las provincias de la región patagónica. Este porcentaje se calcula sobre el arancel básico.

A QUIÉNES ALCANZA LA ACTUALIZACIÓN

Es importante aclarar que el incremento no representa un aumento directo en las pensiones ni un pago adicional que reciban las personas con discapacidad.

Se trata de una actualización de los aranceles que se reconocen por los servicios contemplados en el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, establecido por la Ley 24.901. Estos valores funcionan como referencia para prestadores, obras sociales, empresas de medicina prepaga y otros financiadores responsables de garantizar las coberturas.

La medida busca adecuar los valores de las prestaciones a la evolución de los precios y alcanza a las distintas modalidades incluidas en el nomenclador nacional.