La conmemoración del Día Internacional del Hombre tiene su origen el 19 de noviembre de 1999, cuando el historiador Jerome Teelucksingh promovió en Trinidad y Tobago una jornada destinada a reconocer a aquellos hombres que representan ejemplos positivos para las nuevas generaciones. Con el paso de los años, la fecha también se convirtió en una oportunidad para reflexionar sobre la salud física y emocional de los varones.

Ese reconocimiento puede encontrarse en situaciones de todos los días: un padre que participa activamente en la crianza de sus hijos, un abuelo que brinda confianza y escucha a sus nietos o un entrenador que transmite valores como el respeto, el compañerismo y la solidaridad. Son pequeños gestos que contribuyen a construir vínculos saludables y referentes positivos.

La fecha también invita a poner sobre la mesa temas como la soledad, las exigencias sociales sobre el comportamiento masculino y las dificultades que muchos hombres encuentran a la hora de expresar sus emociones o pedir ayuda. En ese sentido, escuchar, acompañar y preguntar sinceramente cómo está otra persona pueden ser acciones simples, pero muy importantes.