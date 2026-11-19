La jornada se desarrolló este miércoles 18 de noviembre y reunió a distintas instituciones educativas que dieron a conocer sus propuestas de formación universitaria, terciaria y profesional. Hubo alternativas presenciales, virtuales y capacitación en oficios.

General Belgrano tuvo este miércoles 18 de noviembre una importante jornada dedicada a la educación y la formación para el futuro. Con una muy linda concurrencia, se desarrolló la Expo Educativa, un espacio en el que distintas instituciones presentaron sus propuestas académicas y de capacitación para el ciclo 2027.

La exposición permitió conocer una amplia variedad de alternativas para quienes buscan iniciar una carrera, continuar sus estudios o incorporar nuevas herramientas para el mundo laboral, con opciones que abarcan carreras universitarias, profesorados, tecnicaturas superiores, formación profesional y cursos de oficios.

Entre las instituciones participantes se encontró el Instituto Superior Técnico para la Producción Total, que presentó tecnicaturas superiores en Economía Social para el Desarrollo Local, Agroecología y Comunicación Social para el Desarrollo.

También formó parte de la exposición el Centro de Formación Profesional N.º 401, con una amplia propuesta de cursos y capacitaciones. Entre ellos se encuentran auxiliar administrativo de Pymes, marketing y venta digital, atención de las adicciones, marroquinería, tapicería, gasista de segunda categoría, electricidad, cocina, carpintería, mecánica de automotores, reparación de PC y operador de inteligencia artificial generativa, entre otras alternativas.

Por su parte, el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N.º 74 difundió sus carreras proyectadas para 2027: Profesorado de Educación Primaria, Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura, Tecnicatura en Administración de Pymes y Tecnicatura en Prácticas Deportivas. Estas propuestas se encuentran pendientes de aprobación.

La Escuela Universitaria de Oficios de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) presentó su oferta formativa en áreas como mantenimiento edilicio, carpintería y armado de muebles, formación transversal, industria textil y gastronomía, con distintas posibilidades de capacitación y formación para el trabajo.

Otra de las propuestas destacadas fue la carrera universitaria de Enfermería, que se dicta en el Centro Universitario y cuenta con inscripción abierta exclusivamente para residentes de General Belgrano. El período de inscripción informado comprende del 16 de noviembre al 14 de diciembre.

También estuvo presente el IDAF (Instituto de Arte Folklórico), que ofrece la posibilidad de estudiar el Profesorado en Danzas Folklóricas, con sede en General Belgrano.

UNIVERSIDAD SIGLO 21 TAMBIÉN PRESENTÓ SU PROPUESTA

La Universidad Siglo 21 fue otra de las instituciones que formó parte de la Expo Educativa, acercando información sobre su oferta académica y las distintas posibilidades de formación a distancia.

A través de sus materiales informativos, presentó una extensa propuesta de carreras de grado y pregrado en áreas como administración, abogacía, educación, tecnología, salud, comunicación, marketing, recursos humanos, ambiente, seguridad, finanzas y negocios, entre muchas otras.

Bajo el concepto de formación desde cualquier lugar, la institución dio a conocer alternativas para quienes buscan acceder a estudios universitarios con modalidades que permiten mayor flexibilidad.

MÁS OPORTUNIDADES PARA ESTUDIAR EN GENERAL BELGRANO

La Expo Educativa permitió reunir en un mismo espacio diferentes alternativas de formación, acercando información sobre carreras, duración, modalidades de cursada, horarios y requisitos de inscripción.

La variedad de propuestas presentadas refleja el crecimiento de las oportunidades educativas en General Belgrano y la importancia de contar con opciones de formación que permitan a jóvenes y adultos proyectar su futuro sin tener que alejarse necesariamente de la ciudad.

Con propuestas presenciales, virtuales, universitarias, terciarias y de capacitación en oficios, la jornada dejó en evidencia la diversidad de caminos disponibles para estudiar, capacitarse y ampliar las posibilidades de desarrollo personal y laboral.

Una iniciativa que pone a la educación en el centro de las oportunidades y que permite a la comunidad conocer, comparar y elegir distintas alternativas para comenzar a construir su futuro.