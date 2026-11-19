ANSES: NOTICIASBELGRANO TE PRESENTA COMO SIGUE EL CALENDARIO DE PAGOS DE NOVIEMBRE 2026
ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, comunica los calendarios de pagos de noviembre para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, de Pago Único y Prestación por Desempleo.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
• DNI terminados en 8: 19 de noviembre
• DNI terminados en 9: 20 de noviembre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
• DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre
• DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
• DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
• DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
• DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
• DNI terminados en 6: 19 de noviembre
• DNI terminados en 7: 20 de noviembre
• DNI terminados en 8: 24 de noviembre
• DNI terminados en 9: 25 de noviembre
Asignación por Embarazo
• DNI terminados en 6: 19 de noviembre
• DNI terminados en 7: 20 de noviembre
• DNI terminados en 8: 24 de noviembre
• DNI terminados en 9: 25 de noviembre
Asignación por Maternidad
• Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
• Todas las terminaciones de documento: 11 de noviembre al 10 de diciembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
• Todas las terminaciones de documento: 11 de noviembre al 10 de diciembre
Prestación por Desempleo
• DNI terminados en 0 y 1: 25 de noviembre
• DNI terminados en 2 y 3: 26 de noviembre
• DNI terminados en 4 y 5: 27 de noviembre
• DNI terminados en 6 y 7: 30 de noviembre
• DNI terminados en 8 y 9: 1º de diciembre
Deja una respuesta