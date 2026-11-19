Cada 19 de noviembre se conmemora en Argentina el Día Nacional para la Prevención del Abuso contra los Niños, Niñas y Adolescentes, una fecha establecida por la Ley 26.316 que busca generar conciencia sobre la importancia de proteger los derechos de las infancias y adolescencias.

La jornada invita a reflexionar sobre el rol de las familias y de toda la comunidad en la prevención de situaciones de abuso y violencia. La escucha, la confianza y el acompañamiento de los adultos son fundamentales para que chicos y chicas puedan expresar lo que les sucede y encontrar protección.

La importancia de escuchar y actuar

Cuando un niño, niña o adolescente cuenta una situación de abuso, la primera respuesta es fundamental. Es importante escuchar con tranquilidad, creer en su palabra, evitar preguntas insistentes y transmitirle que no tiene la culpa de lo ocurrido.

También resulta necesario buscar orientación profesional y acudir a los organismos correspondientes, sin intentar resolver la situación por cuenta propia.

Dónde pedir ayuda

En Argentina existen distintos canales gratuitos para recibir orientación y asistencia:

Línea 102: atención gratuita y confidencial para niñas, niños y adolescentes. También pueden comunicarse familiares, docentes y cualquier persona que conozca o sospeche una vulneración de derechos.

atención gratuita y confidencial para niñas, niños y adolescentes. También pueden comunicarse familiares, docentes y cualquier persona que conozca o sospeche una vulneración de derechos. Línea 137: asistencia y acompañamiento ante situaciones de violencia familiar y sexual. También recibe consultas por WhatsApp al 11-3133-1000.

asistencia y acompañamiento ante situaciones de violencia familiar y sexual. También recibe consultas por WhatsApp al 11-3133-1000. 911: ante situaciones de peligro inmediato.

La Línea 102 no reemplaza los servicios de emergencia.

La prevención del abuso infantil es una responsabilidad colectiva. Escuchar sin juzgar, acompañar y saber dónde acudir puede ser fundamental para proteger a quienes más lo necesitan.