El Secretario de Gobierno de General Belgrano habló sobre la situación económica del municipio, los próximos aumentos salariales para los trabajadores municipales, las obras en marcha y distintos proyectos vinculados con infraestructura, educación, turismo y desarrollo productivo. También se refirió a la puesta en funcionamiento del Sector Industrial Planificado y a la llegada de la Licenciatura en Enfermería.

En una entrevista realizada en el programa Whatzap!, con Germán Vitale, por Somos FM 99.5, el secretario de Gobierno de General Belgrano, Federico Bernz, abordó distintos temas de la actualidad municipal y brindó detalles sobre las acciones que lleva adelante el Ejecutivo local y los proyectos previstos para los próximos meses.

AUMENTO SALARIAL Y SITUACIÓN DE LAS CUENTAS MUNICIPALES

Uno de los primeros temas fue la situación de los trabajadores municipales y la política salarial. Bernz adelantó que habrá un incremento con los haberes correspondientes a diciembre, que se perciben en enero. Posteriormente, una vez conocida la inflación de diciembre, se aplicará un nuevo ajuste con los salarios de enero, a cobrar en febrero, con el objetivo de equiparar la inflación acumulada durante 2026.

El funcionario explicó que este mecanismo se viene implementando por segundo año consecutivo, en acuerdo con los gremios, y que las actualizaciones deben definirse teniendo en cuenta la capacidad financiera del municipio.

En ese sentido, reconoció que 2025 y 2026 fueron años complejos para las finanzas municipales. Según indicó, los recursos provenientes de la coparticipación registraron una caída real cercana al 4 o 5%, lo que representaría alrededor de 1.200 millones de pesos.

También señaló que, durante el año pasado, el municipio debió destinar entre 50 y 60 millones de pesos de recursos propios provenientes de tasas para completar el pago de salarios.

Como parte de las medidas adoptadas, explicó que se decidió no reemplazar automáticamente al personal que se jubila o deja su puesto. Según precisó, actualmente el municipio abona alrededor de 50 salarios menos que hace un año y dos meses, lo que representa aproximadamente el 10% de la planta municipal.

Bernz sostuvo que esta política permitió mantener al día las obligaciones salariales, las horas extras y el pago de aguinaldos.

OBRAS EN MARCHA Y PROYECTOS PARA LOS BARRIOS

Durante la entrevista, el secretario de Gobierno repasó distintas intervenciones que se encuentran en ejecución y otras que tienen fecha prevista de inicio.

Entre los trabajos mencionó las tareas de intertrabado en calle 28 y obras de cordón cuneta en distintos sectores de la ciudad.

Uno de los proyectos de mayor envergadura es la planta de bombeo cloacal. Federico explicó que ya se completó una primera etapa, que incluyó trabajos de albañilería, construcción del cuarto, cerco y limpieza del predio. La inversión inicial estuvo entre los 50 y 60 millones de pesos.

La siguiente etapa, que contempla la contratación de una empresa metalúrgica para avanzar con los aspectos técnicos, tendría un costo estimado de entre 40 y 50 millones de pesos. Luego quedaría una tercera instancia de inversión similar. El objetivo del municipio es completar la obra entre abril y mayo de 2027.

El funcionario aclaró que esta infraestructura será fundamental para futuras extensiones de la red cloacal hacia sectores como Los Prados, Barrio Testa, Magrassi, Sargento Cabral y Pueblo Nuevo, entre otros. No obstante, explicó que la planta por sí sola no resuelve la extensión del servicio, ya que posteriormente serán necesarios conductos maestros y nuevas conexiones.

También se refirió a la extensión de la red de gas en el barrio FOMUVI, entre las calles 62 y 68. En este caso, Camuzzi aportaría los materiales y el municipio afrontaría el costo de la mano de obra con fondos propios.

Respecto de la pavimentación de calle 13, indicó que los trabajos se encuentran momentáneamente demorados a la espera de nuevos desembolsos, aunque estimó que durante diciembre llegaría otra parte del financiamiento para continuar con la obra hasta la ruta.

Además, confirmó que se trabaja en la reactivación de 11 viviendas en Quinta Labiste y de un Centro de Desarrollo Infantil en FOMUVI, dos proyectos que habían quedado paralizados durante 2023.

Entre las intervenciones previstas para los próximos meses mencionó:

Pavimentación de calle 125, desde calle 56 hasta la Escuela Nº5, entre enero y marzo.

Cuatro cuadras de cordón cuneta antes de finalizar el año.

Trabajos de mejoras en techos y otras instalaciones de la Escuela Nº16 durante el verano.

Sobre el cordón cuneta, explicó que estas tareas constituyen una etapa previa para completar posteriormente el intertrabado. También destacó el trabajo de la cooperativa, que fabrica los bloques necesarios para las obras y produce tubos destinados a caminos rurales y desagües.

EL CAMPING Y LA PILETA MUNICIPAL, CON EXPECTATIVAS PARA LA TEMPORADA

Otro de los puntos abordados fue el funcionamiento del camping y la pileta municipal. Bernz destacó que, durante los últimos dos o tres años, ambos espacios lograron revertir una situación histórica de déficit y se transformaron en fuentes de ingresos para el municipio.

Atribuyó parte de ese resultado al trabajo del área de Turismo, encabezada por Martín Neira, y a los convenios establecidos con el sector privado.

En materia de infraestructura, recordó que se construyeron cinco dormis y que existe el proyecto de sumar otros cinco. Además, mencionó un compromiso con una empresa para recibir aproximadamente 5.000 chicos durante noviembre y diciembre de 2026 y enero y febrero de 2027.

La modalidad contempla contingentes que permanecerán una noche y se renovarán diariamente. También destacó la llegada de grupos de scouts, la utilización del camping por parte de vecinos y la incorporación de espacios para casas rodantes y un salón de usos múltiples.

De cara al verano, manifestó expectativas positivas, aunque reconoció que las condiciones climáticas pueden influir en el desarrollo de la actividad.

LAS FIESTAS POPULARES Y SU IMPACTO EN LA ECONOMÍA LOCAL

Federico Bernz también valoró el impacto que tienen los eventos populares en la economía de General Belgrano.

Como ejemplo, mencionó la Fiesta de la Bondiola, que en su última edición habría convocado alrededor de 20.000 personas. Según explicó, este tipo de encuentros genera movimiento en la hotelería, la gastronomía, los comercios y entre los proveedores locales.

También hizo referencia a la Fiesta del Alfajor, Morfi y Medievalcon, y señaló que los recursos generados por estos acontecimientos contribuyen a financiar el Festival Mayor de Tango y Folclore.

En ese contexto, destacó que las inversiones municipales en equipamiento y sonido permiten reducir costos en futuras ediciones, y remarcó la importancia de la difusión a través de medios de comunicación, redes sociales e influencers.

LICENCIATURA EN ENFERMERÍA: UNA CARRERA UNIVERSITARIA DE CUATRO AÑOS

Uno de los anuncios de mayor relevancia para el ámbito educativo fue el avance de las gestiones para incorporar la Licenciatura en Enfermería en el Centro Universitario de General Belgrano.

El funcionario confirmó que se trabaja junto a la Universidad Nacional de Tres de Febrero para ofrecer la carrera completa, con una duración de cuatro años, y aclaró que no se trata de una tecnicatura.

La propuesta tendría entre 50 y 55 vacantes disponibles, aunque estimó que podría haber alrededor de 200 interesados. La inscripción estaría destinada a personas con domicilio en General Belgrano, dado que se trata de una iniciativa financiada con recursos municipales.

SECTOR INDUSTRIAL PLANIFICADO: EL OBJETIVO DE ATRAER EMPRESAS Y GENERAR EMPLEO

En otro tramo de la entrevista, Bernz se refirió al futuro del Sector Industrial Planificado, una iniciativa que busca generar nuevas oportunidades de inversión y empleo en General Belgrano.

Explicó que la Agencia de Desarrollo, integrada mayoritariamente por representantes del sector privado y del municipio, impulsó una ordenanza que fue aprobada por mayoría en el Concejo Deliberante, con acompañamiento del oficialismo y de cinco concejales de la oposición.

Ahora resta completar la reglamentación y una revisión legal antes de abrir la inscripción para los interesados en radicarse en el predio.

El funcionario señaló que ya hubo consultas de empresarios locales y consideró que será necesario promocionar el espacio para atraer nuevas inversiones.

En ese sentido, remarcó que la intención es avanzar progresivamente, buscando empresas compatibles con las características de General Belgrano, especialmente por su ubicación entre rutas y la cercanía con materias primas vinculadas a la actividad agropecuaria.

También reconoció una limitación importante: el predio no cuenta actualmente con disponibilidad de gas natural, una condición que influye en el tipo de industrias que podrían instalarse.

Bernz sostuvo que el objetivo es aprovechar ese espacio para que comiencen a radicarse empresas que, con el tiempo, puedan convertirse en generadoras de puestos de trabajo para la comunidad.

Recordó además que el terreno fue adquirido durante la gestión anterior, encabezada por Jorge Eijo, y destacó el diálogo entre los distintos sectores políticos para avanzar con la ordenanza.

UNA AGENDA CON DISTINTOS FRENTES ABIERTOS

A lo largo de la entrevista en Whatzap!, por Somos FM 99.5, Federico Bernz repasó una agenda que combina la administración de los recursos municipales, la continuidad de obras de infraestructura, la planificación de nuevos servicios y el impulso a propuestas educativas y turísticas.

Entre los principales desafíos aparecen sostener el funcionamiento del municipio en un contexto económico complejo, completar obras que quedaron paralizadas y generar condiciones para nuevas inversiones que permitan ampliar las oportunidades de desarrollo y empleo en General Belgrano.