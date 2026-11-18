La falta de aire al caminar y la tos persistente pueden ser señales de alerta. Una prueba respiratoria sencilla permite detectar la enfermedad y comenzar el tratamiento adecuado.

Este miércoles 18 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), una jornada que busca generar conciencia sobre esta enfermedad respiratoria y promover su diagnóstico temprano.

La campaña internacional de este año, impulsada por la iniciativa GOLD, pone el foco en la importancia de detectar la enfermedad y comenzar el tratamiento a tiempo para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

La EPOC dificulta el paso del aire por los pulmones y puede provocar falta de aire, tos persistente y producción frecuente de flema. Uno de los primeros síntomas puede aparecer en actividades cotidianas, como subir una escalera o caminar distancias que antes se recorrían sin dificultad.

El tabaquismo es uno de los principales factores de riesgo, aunque también pueden influir la contaminación ambiental y la exposición prolongada a determinados gases y partículas.

¿CÓMO SE DETECTA?

Una de las principales herramientas para confirmar el diagnóstico es la espirometría, un estudio sencillo y no invasivo que mide cuánto aire puede expulsar una persona y con qué rapidez. Permite evaluar el funcionamiento pulmonar y detectar posibles obstrucciones respiratorias.

Detectar la EPOC a tiempo permite iniciar tratamientos que ayudan a aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida. Dejar de fumar, seguir las indicaciones médicas y realizar controles periódicos son medidas fundamentales para cuidar la salud respiratoria.

La fecha invita a prestar atención a las señales del cuerpo y consultar con un profesional ante síntomas persistentes, sin esperar a que las dificultades para respirar afecten las actividades de todos los días.