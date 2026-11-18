Cada 18 de noviembre se conmemora el Día Mundial del Paciente Anticoagulado, una fecha que busca generar conciencia sobre la importancia de estos tratamientos y los cuidados que deben tener quienes los reciben.

Los anticoagulantes son medicamentos que ayudan a prevenir la formación de coágulos en la sangre, reduciendo el riesgo de complicaciones como trombosis, embolias y accidentes cerebrovasculares (ACV). Su uso suele estar indicado en personas con determinadas afecciones cardíacas o antecedentes de problemas circulatorios.

Si bien son fundamentales para prevenir complicaciones, estos medicamentos requieren un seguimiento médico adecuado, ya que su uso también puede aumentar el riesgo de hemorragias.

Por eso, es importante respetar las dosis indicadas, realizar los controles correspondientes y no suspender ni modificar la medicación sin consultar previamente con un profesional de la salud.

La jornada invita a informar, concientizar y recordar que la prevención y el cumplimiento de los tratamientos son fundamentales para cuidar la salud y mejorar la calidad de vida de los pacientes.