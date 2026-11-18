Integrantes del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios aprobaron satisfactoriamente sus respectivos exámenes de ascenso de categoría, que se llevaron a cabo el pasado sábado 14 de noviembre. En esta oportunidad, los efectivos que superaron las instancias de evaluación fueron Lidia Báez, quien aprobó el examen de 4.ª categoría; Gustavo Rodríguez, Ayudante de Primera, que alcanzó la 3.ª categoría; y Enzo González, Ayudante Mayor, quien aprobó el examen correspondiente a la 2.ª categoría.

Desde la institución destacaron la importancia de estos logros, que reflejan el compromiso, la dedicación y la preparación permanente del personal bomberil. Estos avances en la carrera de cada integrante representan también un crecimiento para el Cuerpo Activo, que continúa apostando a la capacitación y formación constante para fortalecer su labor y brindar un servicio cada vez mejor a toda la comunidad.