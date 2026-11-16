La diputada bonaerense de la Coalición Cívica, Romina Braga, presentó una iniciativa para crear un Sistema de Afiliación Digital Partidaria que permita a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires afiliarse y desafiliarse de partidos políticos y agrupaciones municipales a través de internet, sin necesidad de realizar el trámite de manera presencial.

De esta manera, la propuesta de la legisladora tandilense plantea que el nuevo sistema de afiliación digital funcione bajo la órbita de la Junta Electoral bonaerense, que tendrá a su cargo el diseño, la implementación, la administración y el mantenimiento del mismo. En tanto, la plataforma permitiría iniciar solicitudes, validar la identidad de los ciudadanos, registrar los trámites y consultar su estado, además de generar una constancia electrónica de cada gestión realizada.

De acuerdo con el proyecto, el acceso estará disponible a través del sitio oficial de la Junta Electoral y podrá integrarse a las páginas web de los partidos políticos y agrupaciones municipales. Así, quienes quieran incorporarse a un espacio político podrán expresar su voluntad de afiliación de forma remota, sin tener que trasladarse hasta una sede partidaria.

Por caso, uno de los cambios centrales que propone Braga en el escrito tiene que ver con la modalidad de afiliación digital, que tendrá los mismos efectos jurídicos que el procedimiento tradicional en papel, que no perderá su vigencia. Es decir, los ciudadanos podrán elegir entre ambas alternativas y los partidos deberán facilitar el acceso al sistema digital a través de sus canales oficiales.

La iniciativa también contempla que la desafiliación pueda realizarse de manera online, con un procedimiento que permita comprobar la identidad de la persona y su voluntad de renunciar a la pertenencia partidaria. Para Braga, la posibilidad de ejercer ambos trámites por la misma vía es importante para garantizar que la digitalización facilite tanto el ingreso como la salida de una organización política.

“La afiliación partidaria constituye una manifestación directa del ejercicio de los derechos políticos y de la libertad de asociación. En ese marco, la incorporación de una modalidad digital busca reducir barreras geográficas, administrativas y materiales, facilitar el acceso de la ciudadanía a la participación política y simplificar trámites que actualmente requieren presencialidad, sin eliminar la posibilidad de continuar utilizando el soporte papel”, expresa Braga en los fundamentos del texto.

En ese marco, Braga señala que su proyecto parte del criterio central de que la digitalización no debe debilitar las garantías existentes, sino fortalecerlas. Por ello, el sistema propuesto deberá asegurar la identificación fehaciente del solicitante, la autenticidad de su voluntad, la afiliación única, la protección de los datos personales, la trazabilidad de cada operación y la posibilidad de auditoría. Además, las constancias digitales tendrán el mismo valor jurídico y probatorio que las producidas mediante los mecanismos tradicionales.

En tanto, otro de los aspectos que la diputada de la Coalición Cívica busca incorporar es la posibilidad de que cada ciudadano consulte gratuitamente qué afiliaciones figuran a su nombre, solicite la corrección de sus datos o desconozca una afiliación registrada cuando corresponda. El sistema deberá permitir, además, hacer un seguimiento de las solicitudes y conocer si fueron aprobadas o rechazadas.