La fecha reconoce la labor de quienes se desempeñan en juzgados, tribunales y distintas dependencias del sistema de Justicia.

Este lunes 16 de noviembre se conmemora en Argentina el Día del Trabajador Judicial, una jornada destinada a reconocer la tarea de miles de trabajadores que forman parte del funcionamiento de la administración de Justicia.

La fecha recuerda la creación de la Confederación Judicial Argentina, concretada el 16 de noviembre de 1952, durante un congreso realizado en Catamarca, en el que representantes gremiales de distintas provincias se reunieron para conformar la primera organización sindical nacional del sector.

Aquel encuentro marcó un paso importante en la organización de los trabajadores judiciales y en la defensa de sus derechos laborales.

El reconocimiento por ley

El reconocimiento oficial llegó en 2011, cuando el Congreso de la Nación sancionó la Ley 26.674, que estableció el 16 de noviembre como Día del Trabajador Judicial Argentino.

La normativa equipara esta jornada a los feriados nacionales obligatorios para los trabajadores del Poder Judicial de la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En la provincia de Buenos Aires, la fecha también está reconocida por la Ley 12.983.

De esta manera, cada 16 de noviembre se rinde homenaje a quienes, desde distintas funciones y responsabilidades, contribuyen diariamente al funcionamiento del sistema judicial.