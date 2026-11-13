MARINA TRABA DENUNCIA QUE NO PUEDE RECUPERAR SU CASA Y ATRAVIESA UNA DIFÍCIL SITUACIÓN

La propietaria de Los Restauradores contó en Whatzap!, por Somos FM 99.5, el conflicto inmobiliario que atraviesa desde hace más de un año. Asegura que realizó un acuerdo de palabra para intercambiar su vivienda, que nunca se concretó la escrituración y que actualmente no puede regresar a su propiedad de Barrio Parque.

Un conflicto por una permuta que no llegó a escriturarse

Marina Traba, reconocida en General Belgrano por su emprendimiento Los Restauradores, visitó los estudios de 99.5 y habló públicamente sobre la compleja situación que atraviesa a raíz de un conflicto inmobiliario por su vivienda ubicada en calle 131 Nº491, en Barrio Parque.

Durante una entrevista Marina reconstruyó cómo comenzó el conflicto, explicó las circunstancias en las que habría acordado una permuta de propiedades y contó las consecuencias económicas y personales que enfrenta actualmente.

Marina vive en General Belgrano desde hace 15 años y tiene su comercio de restauración de muebles desde hace 14. Según relató, la decisión de dejar su vivienda original estuvo relacionada con su divorcio y con la necesidad de comenzar una nueva etapa junto a su hijo.

La propiedad, que había adquirido con mucho esfuerzo y que se encontraba sobre dos terrenos, fue puesta inicialmente en venta y posteriormente en alquiler.

Según el relato de Marina, el contacto con el agente inmobiliario comenzó cuando buscaba vender su casa. Con el tiempo, y luego de distintas conversaciones, surgió la posibilidad de realizar una permuta por otra vivienda y un terreno lindero.

La propuesta se habría conversado durante 2024. Marina explicó que aceptó avanzar con la operación con una condición que consideraba fundamental: que la nueva propiedad quedara escriturada a su nombre. De acuerdo con su testimonio, quien le realizó la oferta de permuta le había manifestado que la documentación estaría lista en aproximadamente cuatro meses.

Mientras tanto, la vivienda que ella esperaba recibir fue alquilada. Marina aseguró que nunca entregó la escritura original de su casa ni firmó un boleto de compraventa o un documento que formalizara la operación.

Los alquileres y el reclamo por la documentación

La situación comenzó a generar mayores dificultades cuando, según contó, los pagos correspondientes al alquiler empezaron a llegar con demoras. El conflicto se agravó cuando reclamó el dinero que necesitaba para afrontar sus propios compromisos económicos.

En ese momento, relató que recibió una respuesta que la sorprendió: según sus palabras, el responsable de la inmobiliaria le manifestó que había utilizado el dinero del alquiler para afrontar problemas personales.

A partir de allí decidió pedir explicaciones sobre la documentación de la propiedad que supuestamente había recibido como parte del acuerdo. Según contó en la entrevista, los papeles que le mostraron no acreditaban que quien le debia cumplir con la entrega de la escritura de la que pasaria a ser suya, ni su esposa, fueran titulares registrales del inmueble.

Denuncias y acciones judiciales

Marina manifestó que decidió avanzar por la vía legal. Según informó, presentó una denuncia por presunta estafa, inició un juicio de desalojo y también una acción por daños y perjuicios.

Actualmente cuenta con el patrocinio del abogado José María Esteban, a través de asistencia jurídica gratuita.

También señaló que envió cartas documento y que recibió respuestas en las que, según su interpretación, se niegan distintos aspectos de la relación y del acuerdo que ella describe.

Durante la entrevista aclaró que conserva comprobantes de pagos, transferencias, fotografías y conversaciones que considera importantes para respaldar su versión de los acontecimientos.

Una situación económica y habitacional cada vez más difícil

El conflicto inmobiliario tuvo consecuencias directas en la vida cotidiana de Marina y su hijo.

La vecina contó que debió dejar el departamento que alquilaba en el centro de General Belgrano y trasladarse a un pequeño espacio dentro del galpón de su comercio, donde actualmente viven.

Su principal ingreso estable es la cuota alimentaria de su hijo, que actualmente asciende a $280.000 mensuales. El resto depende de la actividad comercial de Los Restauradores, cuyos ingresos varían de acuerdo con las ventas.

Además, explicó que el dinero que recibía por el alquiler de su antigua vivienda le permitía afrontar el alquiler del local comercial. La falta de esos ingresos complicó todavía más su situación.

El contrato del espacio donde funciona su comercio vence en diciembre y Marina reconoció que no sabe cómo podrá afrontar los gastos que se vienen.

“Lo único que quiero es que me devuelva mi casa”

Consultada sobre qué espera de ahora en adelante, Marina fue contundente: no busca quedarse con otra propiedad ni retomar el proyecto de mudarse a la vivienda que había recibido en la permuta.

Su objetivo es recuperar la casa de Barrio Parque.

Explicó que su intención es reorganizar el inmueble para volver a vivir allí con su hijo, acondicionar la planta baja como salón de ventas de Los Restauradores y utilizar otro sector como espacio de trabajo y depósito.

“Yo lo único que quiero es que este señor, JMC, que hace un año atrás tuvo un acuerdo de palabra conmigo y no cumplió, me devuelva mi casa”, expresó durante la entrevista.

También hizo un pedido público para que su situación llegue a personas o instituciones que puedan orientarla y ayudarla a encontrar una solución.

Un testimonio que busca visibilizar un conflicto sin resolver

A lo largo de la charla, Marina reconoció que hoy, con lo sucedido, habría actuado de otra manera y remarcó la importancia de formalizar cualquier operación inmobiliaria mediante documentación y asesoramiento profesional.

Su testimonio busca visibilizar un conflicto que, según sostiene, todavía no encontró una solución y que afecta directamente su posibilidad de recuperar su vivienda y reorganizar su vida familiar y laboral.

La situación planteada por Marina se encuentra atravesada por acciones judiciales en curso. Los hechos y las responsabilidades mencionadas forman parte de su relato y deberán ser determinados por las vías correspondientes.

Mientras tanto, su pedido es concreto: recuperar la propiedad que asegura que le pertenece y poder volver a vivir con tranquilidad junto a su hijo.