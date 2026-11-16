La jornada invita a reflexionar sobre la importancia de aceptar las diferencias, combatir la discriminación y fortalecer la convivencia.

Cada 16 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Tolerancia, una fecha que busca promover el respeto por la diversidad y la construcción de sociedades más inclusivas, donde las diferencias no sean motivo de discriminación ni violencia.

La jornada fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1996, luego de que los Estados miembros de la UNESCO aprobaran, el 16 de noviembre de 1995, la Declaración de Principios sobre la Tolerancia.

El documento destaca la importancia de reconocer la dignidad y los derechos de todas las personas, más allá de sus creencias, opiniones, culturas, orígenes o formas de vida.

El respeto empieza en lo cotidiano

La tolerancia no significa pensar todos de la misma manera, sino aprender a convivir respetando las diferencias. Escuchar otras opiniones, evitar los prejuicios, promover el diálogo y rechazar cualquier forma de discriminación son acciones fundamentales para construir una sociedad más justa.

En las escuelas, los clubes, las familias, los espacios de trabajo y también en las redes sociales, el respeto cumple un papel esencial para fortalecer los vínculos y evitar situaciones de violencia.

La fecha recuerda que la convivencia se construye todos los días y que aceptar al otro, incluso cuando piensa diferente, es un paso fundamental para vivir en una sociedad más solidaria y respetuosa.