Este lunes 16 de noviembre se celebra en Argentina el Día del Deportista, una jornada dedicada a reconocer a todas las personas que practican alguna disciplina deportiva, tanto de manera profesional como amateur.

La fecha busca promover la actividad física y fomentar hábitos de vida saludables, destacando los valores que transmite el deporte, como el esfuerzo, la perseverancia, el compañerismo y el respeto.

La celebración está vinculada con el Día Internacional para la Tolerancia, establecido por la UNESCO en 1995, y toma como referencia el lema: «No te olvides que solamente es un juego».

La jornada es una oportunidad para reconocer a quienes hacen del deporte una parte importante de sus vidas y a todas las instituciones, clubes y espacios que trabajan diariamente para impulsar su práctica.