La propuesta se desarrolla a través del Centro Universitario local, mediante un convenio con la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). La inscripción estará abierta hasta el 14 de diciembre.

La Municipalidad de General Belgrano informó que se encuentra abierta la inscripción a la Carrera Universitaria de Enfermería, una nueva oportunidad de formación académica para los vecinos de la ciudad.

El trámite podrá realizarse desde el 16 de noviembre hasta el 14 de diciembre, en el Centro Universitario de General Belgrano, de lunes a viernes, entre las 14 y las 19:30 horas.

Documentación necesaria

Para inscribirse se deberá presentar:

Título secundario original y fotocopia. Si está en trámite, se deberá llevar la constancia correspondiente.

DNI original y fotocopia.

Requisitos importantes

La inscripción está destinada exclusivamente a residentes de General Belgrano.

Además, para ingresar a la carrera será necesario aprobar el Curso de Ingreso, que se dictará entre el 2 de febrero y el 15 de marzo.

La iniciativa busca ampliar las oportunidades de acceso a la educación universitaria en General Belgrano, acercando nuevas alternativas de formación profesional a la comunidad.