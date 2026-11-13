SAN MIGUEL DEL MONTE SE PREPARA PARA CELEBRAR SU 247° ANIVERSARIO

San Miguel del Monte se prepara para vivir varios días de festejos en el marco de su 247° aniversario, con una agenda que incluirá actos protocolares, desfiles, espectáculos musicales, actividades tradicionalistas y propuestas para toda la familia.

Las celebraciones comenzarán el miércoles 18 de noviembre, a las 11 horas, con el acto protocolar en la Plaza España Iribarne.

La programación continuará el sábado 21 de noviembre, desde las 11:30, sobre la avenida Raúl Basualdo e Yrigoyen, con el tradicional desfile criollo. A partir de las 13 horas habrá shows en vivo, el Camión Cultural y una feria de emprendedores y gastronomía.

En tanto, el domingo 22 de noviembre, también sobre la avenida Raúl Basualdo e Yrigoyen, se desarrollarán nuevas actividades desde las 13 horas, con espectáculos musicales y feria de emprendedores y gastronomía. La jornada tendrá como cierre destacado el desfile cívico, previsto para las 17 horas.

De esta manera, Monte se prepara para celebrar un nuevo aniversario con una propuesta que combina tradición, cultura y entretenimiento, invitando a vecinos y visitantes de toda la región a sumarse a los festejos.