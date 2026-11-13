JUBILADOS: CUÁNTO SE COBRARÁ EN DICIEMBRE CON EL AUMENTO, EL AGUINALDO Y EL BONO

Los haberes tendrán una actualización del 2,17% en diciembre, de acuerdo con la inflación de octubre. Quienes perciben la jubilación mínima podrían recibir más de $730.000 en mano si se confirma el pago del bono extraordinario de $70.000.

Diciembre llegará con novedades para jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Al aumento mensual por movilidad se sumará el medio aguinaldo correspondiente a la segunda mitad del año y, si el Gobierno lo confirma, también continuará el bono extraordinario de $70.000.

Con la inflación de octubre ya publicada, el incremento de los haberes previsionales para diciembre será del 2,17%. De esta manera, la jubilación mínima pasará a ubicarse en $453.797.

Cuánto cobrarán los jubilados que perciben la mínima

Para quienes reciben el haber mínimo, la liquidación de diciembre estará integrada por tres conceptos:

Jubilación mínima: $453.797.

$453.797. Medio aguinaldo: $226.898.

$226.898. Bono extraordinario: $70.000 (sujeto a confirmación oficial).

Si se mantiene el bono, el total bruto alcanzará los $750.695. Luego de los descuentos correspondientes a la obra social, el importe estimado de bolsillo será de aproximadamente $730.275.

Es importante aclarar que el pago del bono todavía debe ser confirmado por el Gobierno nacional. Su continuidad depende de una decisión específica del Poder Ejecutivo, a diferencia del aumento por movilidad, que se aplica automáticamente.

Cómo quedarán los haberes de ANSES en diciembre

Con el incremento del 2,17% y tomando como referencia la continuidad del bono de $70.000, los valores mensuales estimados para las distintas prestaciones serán los siguientes:

Jubilación mínima: $453.797.

Jubilación mínima con bono: $523.797.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $363.038.

PUAM con bono: $433.038.

Pensiones No Contributivas: $317.658.

Pensiones No Contributivas con bono: $387.658.

Pensión para Madre de 7 Hijos: $453.797.

Pensión para Madre de 7 Hijos con bono: $523.797.

Asignación Universal por Hijo (AUH): $163.075.

AUH por Discapacidad: $530.982.

Estos importes corresponden a los valores mensuales de las prestaciones, sin sumar el medio aguinaldo cuando corresponda.

¿Qué pasa con el bono de $70.000?

El refuerzo previsional de $70.000 se viene pagando de manera ininterrumpida desde marzo de 2024. Sin embargo, permanece congelado desde entonces y necesita una disposición oficial para continuar durante diciembre.

Por el momento, no se anunció una actualización del monto. Si se mantiene el esquema actual, los jubilados que cobran la mínima volverán a recibirlo junto con sus haberes y el medio aguinaldo.

Cuándo se cobran las jubilaciones en diciembre

De acuerdo con el cronograma informado, los pagos de ANSES durante diciembre se extenderán entre el miércoles 9 y el miércoles 23.

Las fechas se organizarán según la terminación del DNI y el tipo de prestación. Por eso, los beneficiarios deberán consultar el calendario oficial para conocer el día exacto en que tendrán acreditados sus haberes.

El aumento de diciembre se suma a la actualización mensual establecida por el sistema de movilidad previsional, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses anteriores.

La información sobre los montos definitivos y el pago del bono quedará sujeta a las disposiciones oficiales que publique el Gobierno nacional.