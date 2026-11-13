13 DE NOVIEMBRE: DÍA NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL GROOMING, LA IMPORTANCIA DE PROTEGER A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN INTERNET

La fecha busca visibilizar una problemática que afecta a niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales. La prevención, el diálogo familiar y el acompañamiento de los adultos son fundamentales para evitar situaciones de abuso y acoso a través de internet.

Cada 13 de noviembre se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Lucha contra el Grooming, una jornada destinada a generar conciencia sobre los riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes en internet y promover herramientas para prevenir este delito.

La fecha recuerda la incorporación del grooming al Código Penal argentino mediante la Ley 26.904, sancionada en noviembre de 2013. Posteriormente, la Ley 27.458 estableció oficialmente el 13 de noviembre como jornada nacional de concientización.

¿Qué es el grooming?

El grooming es una forma de acoso y abuso sexual en la que una persona adulta establece contacto con un menor de edad a través de medios digitales con el objetivo de vulnerar su integridad sexual.

Este contacto puede producirse mediante redes sociales, aplicaciones de mensajería, videojuegos en línea, plataformas de transmisión en vivo y otros espacios de interacción digital.

En muchos casos, el agresor utiliza perfiles falsos, oculta su identidad o construye progresivamente un vínculo de confianza con la víctima para obtener información personal, fotografías o material de contenido sexual.

Se trata de un delito que no requiere que exista un encuentro físico para configurarse.

La prevención comienza en casa

Uno de los aspectos centrales para combatir el grooming es el acompañamiento de las familias y de los adultos responsables del cuidado de niñas, niños y adolescentes.

Los especialistas destacan la importancia de mantener conversaciones abiertas sobre las experiencias en internet, conocer las plataformas que utilizan los chicos y generar confianza para que puedan contar cualquier situación que les provoque incomodidad, miedo o preocupación.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Conversar sobre los riesgos de compartir información personal, fotografías y datos privados en internet.

Configurar adecuadamente la privacidad de las redes sociales y aplicaciones.

Evitar que los menores acepten solicitudes de amistad de personas desconocidas.

Acompañar el uso de videojuegos y plataformas digitales.

Estar atentos a cambios de comportamiento, aislamiento o situaciones que puedan generar preocupación.

Explicarles que pueden acudir a un adulto de confianza si alguien los contacta de manera inapropiada.

La prevención no significa prohibir el acceso a internet, sino acompañar a los chicos para que puedan utilizar las tecnologías de manera segura y responsable.

¿Qué hacer ante una situación de grooming?

Ante la sospecha o detección de un caso, es fundamental escuchar y acompañar al niño, niña o adolescente sin responsabilizarlo por lo sucedido.

También se recomienda conservar las conversaciones, capturas de pantalla, perfiles y demás evidencias disponibles, evitar borrar los mensajes y realizar la denuncia ante las autoridades correspondientes.

En Argentina existen canales de orientación y asistencia, entre ellos la Línea 102, destinada a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. También se puede recurrir a la Línea 137 para recibir orientación y asistencia ante situaciones de violencia sexual.

Un compromiso de toda la sociedad

El grooming es una problemática que requiere el compromiso de las familias, las instituciones educativas, el Estado y la sociedad en su conjunto.

En una época en la que internet forma parte de la vida cotidiana de las nuevas generaciones, informar, escuchar y acompañar son herramientas fundamentales para proteger a las infancias y adolescencias.

Este 13 de noviembre, el Día Nacional de la Lucha contra el Grooming invita a reflexionar sobre la importancia de construir entornos digitales más seguros y garantizar que niñas, niños y adolescentes puedan disfrutar de la tecnología sin estar expuestos a situaciones de violencia.