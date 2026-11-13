13 DE NOVIEMBRE: SE CELEBRA EL DIA NACIONAL DEL DIRECTOR TECNICO DE FUTBOL

La fecha homenajea a todos los entrenadores del país y recuerda la creación de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino, fundada en 1963 para representar y defender los derechos de quienes ejercen esta profesión.

Cada 13 de noviembre se celebra en Argentina el Día Nacional del Director Técnico de Fútbol, una jornada dedicada a reconocer la tarea de quienes conducen equipos, planifican entrenamientos, transmiten conocimientos y acompañan a los futbolistas dentro y fuera de la cancha.

La fecha tiene su origen en la creación de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA), fundada el 13 de noviembre de 1963 con el objetivo de representar a los profesionales de la actividad, defender sus derechos y jerarquizar la profesión.

Una institución que nació para defender la profesión

La creación de la asociación surgió por iniciativa de un grupo de directores técnicos que buscaban contar con una organización que representara sus intereses profesionales.

La reunión fundacional tuvo lugar en las oficinas de la histórica revista El Gráfico. Entre quienes impulsaron la iniciativa se encontraban José Ramos, Osvaldo Zubeldía, Manuel Giúdice, Antonio Faldutti, Rubén Bravo, Rodolfo Kraly, Horacio Torres y otros referentes de aquella época.

Con el paso de los años, la actividad fue adquiriendo mayor reconocimiento y profesionalización, consolidando el papel del entrenador como una figura fundamental en la estructura de cualquier equipo de fútbol.