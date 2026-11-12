BASQUET: ALPHA BÁSQUET SUMÓ SU OCTAVO TRIUNFO CONSECUTIVO Y SIGUE EN LO MÁS ALTO

El miércoles 11 de noviembre, a las 18 horas, se disputó en General Belgrano el octavo partido de la segunda fase del torneo de la Federación de Básquet del Área Metropolitana de Buenos Aires (FEBAMBA). Alpha Básquet recibió en su cancha a Nolting B, en un encuentro que terminó con victoria local por 71 a 64.

Un comienzo parejo

El encuentro comenzó con mucha paridad. Ambos equipos se estudiaban y los errores eran frecuentes. A los seis minutos del primer cuarto, cuando Alpha apenas llevaba dos puntos de ventaja (9-7), la entrenadora visitante decidió solicitar un tiempo muerto para acomodar a sus jugadores.

En ese tramo inicial también se destacó la rápida acumulación de faltas por parte de ambos equipos. En Alpha, uno de los protagonistas fue el número 5, Nicolás Pocai, quien aprovechó en varias oportunidades su velocidad para salir de contragolpe luego de recuperar un rebote o conseguir un robo. Su aporte ofensivo fue importante para que el conjunto local cerrara los primeros diez minutos arriba por 17-16.

Nolting tomó distancia en el segundo cuarto

El segundo período fue intenso desde el comienzo. Nolting B salió decidido a buscar los puntos, mientras que Alpha pareció entrar algo frío y no logró encontrar respuestas. Los visitantes consiguieron así anotar diez puntos consecutivos sin que el equipo de General Belgrano pudiera descontar.

Ante esa situación, el entrenador local pidió tiempo muerto para reorganizar al equipo. Sin embargo, Nolting logró sostener la ventaja y se fue al descanso arriba por 38-28. En este tramo se destacó Federico Checcacci, número 7 del conjunto de Ciudadela.

La reacción de Alpha y la igualdad

Tras el descanso, los dos equipos regresaron mejor acomodados y protagonizaron un tercer cuarto de ida y vuelta, con varios triples de ambos lados.

Uno de los aspectos destacados fue la rápida acumulación de faltas del equipo visitante, que también recibió faltas técnicas. Benicio Chiesa y Santiago Pividal fueron sancionados por gesticulaciones y protestas hacia los árbitros.

Mientras tanto, Alpha comenzó a mostrar una mejor versión, con un crecimiento en el rendimiento de Valentino Pla. Esa mejora, sumada a las dificultades de Nolting para controlar sus reacciones, permitió que los locales achicaran rápidamente la diferencia.

Durante un tiempo muerto solicitado por Yanina Díaz, entrenadora de Nolting B, se escuchó una indicación dirigida a sus jugadores: «Si perdemos la pelota y no volvemos, ¿de quién es la culpa? No se enganchen más con los árbitros ni los jugadores, jueguen básquet».

El mensaje reflejaba el momento que atravesaba el equipo visitante. Al finalizar el tercer cuarto, Alpha consiguió igualar el marcador en 52-52.

Un cierre favorable para el conjunto belgranense

El último cuarto mantuvo la intensidad del anterior. Nolting B volvió a tener dificultades para controlar sus reacciones y acumuló nuevas faltas técnicas. Esta vez, las sanciones fueron para el número 13, Gonzalo Philippini Jara, y posteriormente para el número 10, Benicio Chiesa.

Alpha supo aprovechar esas situaciones y comenzó a tomar una pequeña distancia en el marcador. El conjunto de Ciudadela, cada vez más comprometido por la acumulación de faltas, no consiguió revertir el desarrollo del partido.

Los últimos minutos estuvieron marcados por numerosos contactos que derivaron en lanzamientos desde la línea de libres. Esta situación favoreció al equipo local, que supo administrar la ventaja hasta el final.

Cuando sonó la chicharra, Alpha festejó junto a su gente una nueva victoria: fue 71 a 64, alcanzando así su octavo triunfo consecutivo y manteniéndose como puntero de su grupo.

El próximo compromiso

Alpha Básquet tendrá una nueva prueba el domingo 14 de noviembre, cuando visite a Estudiantil Porteño B desde las 21:30 horas. El equipo de General Belgrano buscará extender esta gran racha y seguir defendiendo el liderazgo de su zona.