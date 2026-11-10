JUSTICIA SOCIAL, TRABAJO E INCLUSIÓN: LOS EJES DEL MENSAJE DE LEÓN XIV EN LA ARGENTINA

El Papa León XIV desarrolló este lunes una intensa agenda en la Argentina, con actividades en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En su segunda jornada en el país, el Sumo Pontífice visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, celebró una misa multitudinaria frente al Monumento de los Españoles, en Palermo, y mantuvo un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA).

Durante sus intervenciones, León XIV destacó la necesidad de incluir a los sectores más vulnerables, dar respuesta a las dificultades que atraviesan las familias y la importancia de garantizar el acceso al trabajo. En sus discursos, también hubo referencias recurrentes al Papa Francisco, especialmente en sus planteos sobre la economía popular, la solidaridad y la Justicia Social.

La agenda comenzó en el sur del conurbano bonaerense y continuó en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. En cada escenario, el Papa León XIV eligió un aspecto diferente de la realidad social para transmitir sus reflexiones, aunque mantuvo como denominador común la defensa de la dignidad humana.

La primera actividad de este lunes tuvo lugar en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en el partido bonaerense de Almirante Brown. Allí, León XIV compartió un encuentro con los trabajadores, residentes, familiares y voluntarios de la institución, que brinda asistencia integral a personas con discapacidad.

Durante su visita, el Papa destacó el trabajo de la comunidad y definió al establecimiento como una “comunidad fraterna de puertas abiertas”, donde la caridad se expresa en los gestos cotidianos. En ese sentido, retomó el legado de su fundador, San Luis Orione, y su idea de construir una verdadera “ciudad de la caridad”.

“Los valores de dignidad, integración y amistad fraterna que distinguen a lugares como este, tienen mucho que decir a nuestras sociedades, a menudo llevadas únicamente por la búsqueda del éxito económico o el culto de la apariencia física“, sostuvo el Pontífice.

En uno de los pasajes centrales de su intervención, León XIV reivindicó el aporte de las personas con discapacidad a la sociedad y rechazó que sus vidas sean consideradas una carga. “Sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición, el progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales“, recalcó.

Además, el Papa León XIV expresó su deseo de que la Argentina pueda multiplicar las experiencias de solidaridad y convocó especialmente a los jóvenes a involucrarse en tareas de voluntariado. “Que Argentina sea capaz de hacer grandes obras de caridad, como vemos aquí, donde el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión”, cerró.

En Palermo, León XIV llamó a fortalecer a las familias frente a la precariedad y la violencia

Luego de su paso por Claypole, el Sumo Pontífice se trasladó al barrio porteño de Palermo, donde encabezó una multitudinaria misa en el Monumento de los Españoles. La celebración reunió a millones de fieles y se convirtió en uno de los acontecimientos centrales de su visita al país.

Durante la homilía, León XIV puso el foco en el papel de las familias como espacios fundamentales para la transmisión de la fe y los valores sociales. Sin embargo, también advirtió sobre las dificultades que atraviesan los hogares argentinos, entre ellas la inestabilidad económica, el trabajo precario, la violencia doméstica y las adicciones.

“Nuestras familias viven a menudo situaciones complejas: la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas, las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes y deterioran las relaciones familiares”, señaló el Papa León XIV.

En ese contexto, el Papa León XIV convocó a recuperar los vínculos familiares como una herramienta para enfrentar las problemáticas sociales y llamó a no resignarse frente a las dificultades. “No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada; por el contrario, hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época”, sostuvo.

Finalmente, el Santo Padre dejó un mensaje de esperanza para los fieles y destacó el papel que pueden desempeñar los hogares en la construcción de una sociedad más unida. “Cada familia puede convertirse en semilla de auténtica renovación para este país”, concluyó visiblemente emocionado ante la congregación de miles de fieles.

En la UCA, León XIV pidió que el acceso al trabajo sea una prioridad de las políticas públicas

Por la tarde, el Papa León XIV llegó a la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, para participar de un encuentro con representantes del mundo del trabajo, entre ellos empresarios, sindicalistas, integrantes de movimientos populares y referentes académicos.

En su intervención, el Santo Padre puso el foco en la necesidad de garantizar condiciones laborales dignas y cuestionó los modelos económicos que priorizan la rentabilidad por encima de las personas. “La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía“, volvió a repetir.

Además, el sucesor del Papa Francisco advirtió que la falta de empleo no representa solamente un problema de ingresos, sino que también afecta la dignidad y la integración social. “Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social”, sostuvo.

El Pontífice también retomó las históricas demandas de Francisco sobre tierra, techo y trabajo, y reivindicó el rol de los movimientos populares y de los trabajadores informales. En ese sentido, mencionó a cartoneros, campesinos y artesanos como expresiones de organización comunitaria y reclamó que el Estado acompañe esas iniciativas sin reemplazarlas.

Por otra parte, León XIV alertó sobre los desafíos que plantean la inteligencia artificial y la automatización, y reclamó que los avances tecnológicos estén subordinados a criterios éticos. “El algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano ni el valor intrínseco de la presencialidad y el esfuerzo del trabajador”, señaló.

Al cierre de la actividad, el Papa dejó un mensaje dirigido tanto a empresarios como a dirigentes sindicales y autoridades públicas, al sostener que “el acceso al trabajo para todos debe seguir siendo un objetivo prioritario de las políticas públicas”. Luego llamó a construir una Argentina unida, capaz de superar la polarización a través del diálogo, la justicia y la solidaridad.