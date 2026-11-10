10 DE NOVIEMBRE: ARGENTINA CELEBRA EL DIA DE LA TRADICION

La fecha recuerda el nacimiento de José Hernández, autor del Martín Fierro, y representa una oportunidad para revalorizar las costumbres, la cultura gauchesca y las expresiones que forman parte de la identidad nacional.

Cada 10 de noviembre, Argentina celebra el Día de la Tradición, una jornada dedicada a reconocer y mantener vivas las costumbres, los valores y las expresiones culturales que forman parte de nuestra identidad.

La fecha fue elegida en homenaje al nacimiento de José Hernández, ocurrido el 10 de noviembre de 1834. El escritor, periodista y político argentino alcanzó un lugar fundamental en la literatura nacional por ser el autor de El gaucho Martín Fierro y su continuación, La vuelta de Martín Fierro.

El Martín Fierro, símbolo de la identidad argentina

Publicado en 1872, El gaucho Martín Fierro es una de las obras más representativas de la literatura argentina. A través de sus versos, José Hernández retrató la vida del gaucho, sus costumbres, su lenguaje, sus valores y las dificultades que atravesaba en aquella época.

La historia de Martín Fierro se convirtió en un símbolo de la cultura nacional y permitió transmitir, de generación en generación, una parte fundamental de la historia y las tradiciones del país.

¿Por qué se celebra el 10 de noviembre?

La conmemoración del Día de la Tradición tuvo su reconocimiento oficial en la provincia de Buenos Aires en 1939, mediante la Ley 4.756, impulsada a partir de una iniciativa de la Agrupación Bases.

Posteriormente, en 1975, la Ley Nacional 21.154 estableció el 10 de noviembre como Día de la Tradición en todo el territorio argentino.

Las costumbres que nos identifican

El mate, el asado, las empanadas, las payadas, las jineteadas, las danzas folklóricas y la música tradicional son algunas de las expresiones que forman parte del patrimonio cultural argentino.

También las vestimentas gauchas, las artesanías, las reuniones familiares y las fiestas populares mantienen viva una herencia que se transmite entre generaciones.

En la provincia de Buenos Aires, y particularmente en las localidades del interior, las tradiciones gauchas continúan teniendo un lugar importante en la vida comunitaria, a través de centros tradicionalistas, encuentros, festivales y celebraciones populares.

El Día de la Tradición invita, una vez más, a valorar nuestras raíces, reconocer nuestra historia y mantener vivas aquellas costumbres que forman parte de lo que somos como argentinos.