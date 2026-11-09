BOXEO AMATEUR: SE VIENE UNA GRAN JORNADA EN GENERAL BELGRANO

Este viernes se realizará una nueva velada de boxeo amateur en General Belgrano. La programación contempla ocho combates, con la participación de destacados representantes de distintas localidades, peleas por títulos y exhibiciones de jóvenes deportistas. Las entradas tendrán un valor de $10.000.

General Belgrano se prepara para vivir una noche a puro boxeo. Este viernes llegará una nueva propuesta deportiva que reunirá a púgiles de diferentes categorías y localidades, en un festival que promete buenos combates y que también tendrá un espacio especial para los chicos que comienzan a dar sus primeros pasos sobre el ring.

Los detalles de la jornada fueron compartidos durante una entrevista realizada este Lunes 9 de Noviembre en el programa Desde La Tribuna, con la conducción de Claudio Berón, por Somos FM 99.5. Allí estuvieron presentes Matías, conocido en el ambiente del boxeo como «Tsunami», y Hugo Rodríguez, quienes contaron cómo vienen trabajando para concretar el evento.

Los organizadores explicaron que detrás de cada festival hay un importante esfuerzo: conseguir los boxeadores, coordinar los enfrentamientos, resolver posibles bajas de último momento y garantizar las condiciones necesarias para desarrollar una velada de estas características, con médicos, ambulancia, árbitros y la fiscalización correspondiente de la Federación Argentina de Boxeo.

Ocho combates y boxeadores de gran nivel

La programación contempla ocho peleas, aunque existe la posibilidad de sumar algún enfrentamiento más.

Uno de los combates más esperados será el que protagonizarán Joel Bornino y Lautaro Martínez, dos boxeadores con importantes antecedentes en el ámbito amateur.

Bornino viene de alcanzar la final del campeonato mundial disputado en México, mientras que Martínez fue campeón mundial en la edición anterior. Además, es el actual campeón regional de la Federación Argentina de Boxeo y fue distinguido como mejor boxeador del torneo.

También habrá una pelea por título en la categoría de 75 kilos entre el representante de General Belgrano, Caian Torres, y Valentino Suárez. El ganador tendrá un nuevo desafío el 8 de noviembre, frente al vencedor del otro enfrentamiento por el título.

La velada contará además con combates de peso crucero, peso pesado, peleas femeninas y representantes de distintas categorías, desde los 58 kilos hasta más de 91 kilos.

Los organizadores también destacaron la presencia de boxeadores que vienen de participar en festivales de la región, con antecedentes de victorias por nocaut y muy buenas actuaciones.

Los más chicos también serán protagonistas

Uno de los momentos especiales de la jornada llegará con las exhibiciones, que comenzarán aproximadamente entre las 18 y las 18:30. Participarán chicos que están dando sus primeros pasos en el deporte.

Entre los representantes locales estará Kevin Etchepare, junto a otros jóvenes que vienen realizando exhibiciones y sumando experiencia en encuentros de la región, como Dolores y Ranchos.

La propuesta también contempla la participación de personas adultas que se acercan al boxeo como actividad recreativa y de entrenamiento, y que encuentran en las exhibiciones una oportunidad para experimentar la adrenalina de subir al ring.

Desde la organización remarcaron que el objetivo es fomentar la disciplina, la constancia y el crecimiento de nuevos deportistas, siempre priorizando el cuidado y la formación.

El esfuerzo de organizar y la importancia del acompañamiento

Durante la entrevista, Hugo Rodríguez recordó parte de la historia del boxeo en General Belgrano y mencionó a distintas personas que, a lo largo de las décadas, contribuyeron a mantener viva esta actividad.

También hizo hincapié en las dificultades que representa organizar un festival amateur. A diferencia del profesionalismo, donde existen contratos y compromisos económicos previamente establecidos, en el amateurismo puede suceder que un boxeador confirme su participación y finalmente no pueda presentarse.

A eso se suman los gastos de traslados, organización, infraestructura, fiscalización y seguridad.

Por eso, ambos organizadores hicieron un llamado a la comunidad para que acompañe la propuesta. Destacaron que la concurrencia es fundamental para que estos espectáculos puedan sostenerse y seguir realizándose en General Belgrano.

«El que termina ganando es el pueblo», fue una de las reflexiones que dejó Rodríguez, al señalar que cuando se organiza un buen espectáculo deportivo o cultural, toda la comunidad tiene la posibilidad de disfrutarlo.

Horarios y valor de las entradas

La jornada del Viernes 13 de Noviembre tendrá la siguiente programación:

18:00 / 18:30: comienzo de las exhibiciones.

comienzo de las exhibiciones. 21:30: inicio de los combates oficiales fiscalizados por la Federación Argentina de Boxeo.

inicio de los combates oficiales fiscalizados por la Federación Argentina de Boxeo. Entrada general: $10.000.

Antes de los combates oficiales se realizará el pesaje de los boxeadores, en presencia del fiscal y de sus respectivos rivales.

Además, habrá servicio de choripanes y bebidas para quienes se acerquen a disfrutar de la velada.