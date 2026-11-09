RUNNING: FIN DE SEMANA DE GRANDES ACTUACIONES PARA LOS CORREDORES DE GENERAL BELGRANO

Corredores de No te Rindas Running Team, Belgrano Running y Los Picantes de General Belgrano participaron de distintas competencias durante el fin de semana. Hubo presencia en los 21 kilómetros de Mar del Plata y en pruebas de 10K en La Plata, con destacados resultados y nuevos desafíos personales.

El running de General Belgrano volvió a decir presente en distintas competencias de la provincia de Buenos Aires. Durante el fin de semana, representantes de diferentes equipos locales participaron de importantes pruebas en Mar del Plata y La Plata, sumando kilómetros, experiencias y muy buenos resultados.

Uno de los escenarios fue la ciudad de Mar del Plata, donde se disputó la 21K NB Race Series, una competencia que reunió a más de 13.000 corredores.

Allí participó Lucas Such, integrante de No te Rindas Running Team, quien tuvo una destacada actuación y logró superar sus marcas personales en una nueva experiencia deportiva.

También en los 21 kilómetros estuvo Karina D’Amico, representante de Belgrano Running, quien completó el exigente recorrido y sumó una nueva experiencia en su camino deportivo, reflejando el esfuerzo, y el trabajo de cada entrenamiento.

Por su parte, el equipo Los Picantes Running de General Belgrano contó con una importante delegación en las distintas distancias de la competencia marplatense.

En los 10 kilómetros participaron Emilia Arana y Daniela Dilda, quienes completaron el recorrido y se llevaron su medalla finisher. En los 21K estuvieron Noelia Barón, Clara Cuello y Nico Castro.

Este último consiguió uno de los resultados más destacados de la jornada: alcanzó el 15.º puesto en la clasificación general, entre aproximadamente 6.800 atletas, y obtuvo el 4.º lugar en su categoría, dentro de un total de 554 competidores. Además, logró mejorar en dos minutos su marca anterior en el mismo circuito.

BUENOS RESULTADOS TAMBIÉN EN LA PLATA

La ciudad de La Plata fue otro de los escenarios que contó con presencia belgranense. En la competencia Gimnasia 10K, disputada en el Paseo del Bosque, los corredores locales también tuvieron actuaciones para destacar.

Jimena Rojas protagonizó una excelente carrera: consiguió el 6.º puesto en la clasificación general y se quedó con el primer lugar en su categoría, subiendo a lo más alto del podio. La prueba tuvo como uno de sus atractivos el paso por el interior del estadio Juan Carmelo Zerillo.

También se destacó Natalia Palma, representante de Los Picantes de General Belgrano, quien logró quedarse con el primer puesto de su categoría, reafirmando su gran presente.

En la misma competencia, Daiana González, de Belgrano Running, completó la distancia de 10 kilómetros, sumando una nueva participación.

EL DEPORTE LOCAL SIGUE CRECIENDO

Cada participación representa mucho más que un resultado o una posición en una clasificación. Detrás de cada carrera hay entrenamientos, sacrificios, objetivos personales y el acompañamiento de quienes comparten la misma pasión.

Con representantes en distintas distancias y escenarios, el running de General Belgrano continúa creciendo y demostrando su presencia en competencias regionales y provinciales.

Desde los diferentes equipos locales, cada corredor sigue construyendo su propio camino, llevando el nombre de General Belgrano a cada línea de largada y de llegada.