ANSES: NOTICIASBELGRANO.COM TE TRAE TODA LA INFO DE LOS PAGOS DE NOVIEMBRE 2026
Anses
ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, comunica los calendarios de pagos de noviembre para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, de Pago Único y Prestación por Desempleo.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
• DNI terminados en 0: 11 de noviembre
• DNI terminados en 1: 12 de noviembre
• DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre
• DNI terminados en 5: 16 de noviembre
• DNI terminados en 6: 17 de noviembre
• DNI terminados en 7: 18 de noviembre
• DNI terminados en 8: 19 de noviembre
• DNI terminados en 9: 20 de noviembre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
• DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre
• DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
• DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
• DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
• DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
• DNI terminados en 0: 11 de noviembre
• DNI terminados en 1: 12 de noviembre
• DNI terminados en 2: 13 de noviembre
• DNI terminados en 3: 16 de noviembre
• DNI terminados en 4: 17 de noviembre
• DNI terminados en 5: 18 de noviembre
• DNI terminados en 6: 19 de noviembre
• DNI terminados en 7: 20 de noviembre
• DNI terminados en 8: 24 de noviembre
• DNI terminados en 9: 25 de noviembre
Asignación por Embarazo
• DNI terminados en 0: 11 de noviembre
• DNI terminados en 1: 12 de noviembre
• DNI terminados en 2: 13 de noviembre
• DNI terminados en 3: 16 de noviembre
• DNI terminados en 4: 17 de noviembre
• DNI terminados en 5: 18 de noviembre
• DNI terminados en 6: 19 de noviembre
• DNI terminados en 7: 20 de noviembre
• DNI terminados en 8: 24 de noviembre
• DNI terminados en 9: 25 de noviembre
Asignación por Prenatal
• DNI terminados en 0 y 1: 12 de noviembre
• DNI terminados en 2 y 3: 13 de noviembre
• DNI terminados en 4 y 5: 16 de noviembre
• DNI terminados en 6 y 7: 17 de noviembre
• DNI terminados en 8 y 9: 18 de noviembre
Asignación por Maternidad
• Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
• Todas las terminaciones de documento: 11 de noviembre al 10 de diciembre
Pensiones No Contributivas
• DNI terminados en 0 y 1: 11 de noviembre
• DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: 12 de noviembre
• DNI terminados en 8 y 9: 13 de noviembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
• Todas las terminaciones de documento: 11 de noviembre al 10 de diciembre
Prestación por Desempleo
• DNI terminados en 0 y 1: 25 de noviembre
• DNI terminados en 2 y 3: 26 de noviembre
• DNI terminados en 4 y 5: 27 de noviembre
• DNI terminados en 6 y 7: 30 de noviembre
• DNI terminados en 8 y 9: 1º de diciembre
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