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EL SALADO Y CLUB BELGRANO DISPUTARON LA OCTAVA FECHA DEL CLAUSURA

Publicado el 9 de noviembre de 2026 · Por Germán Vitale

Los dos representantes de General Belgrano tuvieron actividad durante el fin de semana en una nueva jornada del campeonato de la Liga Chascomunense de Fútbol. Repasamos cómo les fue en cada categoría.

La pelota volvió a rodar para los equipos de General Belgrano en el marco del Torneo Clausura 2026 “Sebastián Traverso” de la Liga Chascomunense de Fútbol.

En esta oportunidad, la octava fecha tuvo como protagonistas a Agrupación Deportiva El Salado y Club Belgrano, que afrontaron nuevos compromisos en las distintas divisiones del fútbol liguista.

El Salado tuvo actividad en condición de local frente a Unión Deportiva de Chascomús, mientras que Club Belgrano debió trasladarse hasta Ranchos para medirse con Atlético.

La jornada dejó varios encuentros con resultados destacados, entre ellos las victorias de El Salado en Primera, Reserva, Cuarta, Sexta y Séptima, mientras que en Quinta la victoria correspondió al conjunto visitante.

Por su parte, Club Belgrano no pudo sumar en esta oportunidad frente a Atlético Ranchos, que se impuso en las seis categorías disputadas.

AGRUPACIÓN DEPORTIVA EL SALADO vs. UNIÓN DEPORTIVA

  • Primera: El Salado 4 – 0 Unión Deportiva.
  • Reserva: El Salado 3 – 0 Unión Deportiva.
  • Cuarta: El Salado 2 – 0 Unión Deportiva.
  • Quinta: El Salado 1 – 2 Unión Deportiva.
  • Sexta: El Salado 3 – 0 Unión Deportiva.
  • Séptima: El Salado 4 – 0 Unión Deportiva.

ATLÉTICO RANCHOS vs. CLUB BELGRANO

  • Primera: Atlético Ranchos 2 – 1 Club Belgrano.
  • Reserva: Atlético Ranchos 1 – 0 Club Belgrano.
  • Cuarta: Atlético Ranchos 3 – 2 Club Belgrano.
  • Quinta: Atlético Ranchos 2 – 0 Club Belgrano.
  • Sexta: Atlético Ranchos 1 – 0 Club Belgrano.
  • Séptima: Atlético Ranchos 2 – 1 Club Belgrano.

De esta manera, se completó una nueva fecha del campeonato para los dos equipos de General Belgrano.

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