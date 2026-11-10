DINAPOLI ANUNCIÓ UN AUMENTO SALARIAL PARA LOS MUNICIPALES A PARTIR DE DICIEMBRE Y ADELANTÓ OTRA ACTUALIZACIÓN EN ENERO

Durante el almuerzo por el Día del Empleado Municipal, el intendente de General Belgrano, Osvaldo Dinapoli, realizó anuncios vinculados a la política salarial de los trabajadores municipales. Confirmó un aumento a partir del 1° de diciembre y adelantó que habrá una segunda actualización desde enero, vinculada a la inflación.

El anuncio fue uno de los momentos centrales de su discurso ante los empleados municipales, funcionarios y representantes de distintos sectores que participaron del tradicional encuentro.

El intendente explicó que la actualización salarial de diciembre se verá reflejada en los haberes que los trabajadores cobrarán durante los primeros días de enero.

Al comunicar la decisión, el jefe comunal reconoció que el incremento no alcanza las expectativas de los trabajadores, aunque señaló que el contexto económico actual obliga al Municipio a desenvolverse con dificultades.

«Todos sabemos que no es suficiente, que no es lo que estamos esperando, pero sabemos que las situaciones en general son complicadísimas, a nivel nacional y provincial», expresó.

En ese sentido, sostuvo que el Ejecutivo municipal debe adaptarse a las circunstancias económicas actuales, aunque remarcó que la decisión representa un esfuerzo para mejorar los ingresos del personal.

UNA SEGUNDA ACTUALIZACIÓN A PARTIR DE ENERO

Además del incremento anunciado para diciembre, el primer mandatario adelantó que a partir de enero habrá una segunda actualización salarial vinculada a la inflación.

Si bien no precisó el porcentaje, el mecanismo ni la fecha exacta de aplicación, el intendente señaló que esta medida formará parte de la continuidad de la política salarial municipal.

También anticipó que, posteriormente, comenzarán las conversaciones para definir cómo continuará la actualización de los salarios durante 2027.

«Entonces después arrancaremos a charlar para ver cómo seguimos hacia adelante con el año 2027», manifestó durante su intervención.